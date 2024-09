शतरंज में गोल्ड जीत खिलाड़ियों ने दलेर मेहंदी के गाने पर किया भांगड़ा, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो तो बोले यूजर्स- पंजाबी छा गए ओए

भारत ने शतरंज ओलंपियाड 2024 (45th Chess Olympiad 2024) में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत ने शतरंज ओलंपियाड 2024 में पहली बार गोल्ड अपने नाम किया है. ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, आर प्रज्ञानंद, पेंटाला हरिकृष्णा, विदित गुजराती और श्रीनाथ नारयणन जैसे स्टार से सजी भारतीय शतरंज टीम ने विश्वपटल पर भारत का तिरंगा लहरा दिया है. पूरे देश में इसका जश्न अभी तक मन रहा है. वहीं, हमारे शतरंज के तेज खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाने वाला जश्न भी कुछ कम नहीं है, जो बिल्कुल टी 20 क्रिकेट वर्ल्डकप 2024 की याद दिलाता है. अब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शतरंज के खिलाड़ियों के इस जीत के जश्न का एक वीडियो शेयर कर पंजाबी स्टाइल में चिल किया है.

ट्रॉफी के सामने नाचते हमारे शानदार शतरंज के खिलाड़ियों के जश्न का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इस वायरल वीडियो पर मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का पॉपुलर गाना 'तुनक-तुनक' बज रहा है और सभी खिलाड़ी पंजाबी स्वैग में डांस कर रहे हैं. बता दें कि, जब भारत की क्रिकेट टीम ने टी 20 विश्वकप जीता था, तो विराट कोहली और अर्शदीप सिंह समेत कई खिलाड़ियों ने इस गाने पर मैदान में जमकर डांस किया था. वहीं, बात करें आनंद महिंद्रा की, तो उन्होंने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर शानदार कैप्शन दिया है.

