अमिताभ बच्चन ने शेयर किया एकसाथ दिख रहे 5 ग्रहों का खूबसूरत Video, कहा- सुंदर और दुर्लभ, अद्भुत नज़ारा देख लोग हैरान

अमिताभ बच्चन ने शेयर किया एकसाथ दिख रहे 5 ग्रहों का खूबसूरत Video, कहा- सुंदर और दुर्लभ

बॉलीवुड के महानायक (Bollywood legend) अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी अंतरिक्ष के प्रति उत्साही (space enthusiast) हैं. "बिग बी" ने सोशल मीडिया पर आकाश में पांच ग्रहों की परेड का एक दुर्लभ नज़ारा (rare sight of the parade of five planets) शेयर किया है. वीडियो में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस सभी एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो ने कई इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है.