जब रेखा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में लिया था शपथ, जया बच्चन ने दिया था कुछ यूं रिएक्शन

जया बच्चन और रेखा हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर राज किया. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच अनबन की खबरें आती रही हैं.

जब रेखा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में लिया था शपथ
नई दिल्ली:

जया बच्चन और रेखा हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर राज किया. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच अनबन की खबरें आती रही हैं. रेखा और अमिताभ का रिश्ता बॉलीवुड में काफी मशहूर है. आज भी उनके कथित अफेयर की खूब चर्चा होती है. अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच अफेयर की अफवाहें तब शुरू हुईं जब दोनों ने साथ काम किया था. अमिताभ बच्चन पहले से जया बच्चन से शादी कर चुके थे. इसलिए रेखा को दूसरी महिला के रूप में टैग किया गया. तीनों के बारे में कई कहानियों के बावजूद दोनों में से किसी ने भी कभी इस अफवाह को स्वीकार नहीं किया. हालांकि जया और रेखा सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करती हैं, लेकिन अक्सर दोनों के बीच असहजता देखी जाती है. 2012 में संसद में रेखा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था. हुआ यूं कि जब रेखा राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले रही थीं, तो कैमरा जया बच्चन पर केंद्रित था, जो काफ़ी परेशान दिख रही थीं. जब रेखा हाथ में लिए कागज़ से शपथ पढ़ रही थीं, तो जया ने अपना चेहरा सीधा रखा. वहीं दूसरी ओर, रेखा के हर वाक्य के साथ कैमरे जया की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होते रहे. अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे जया रेखा को देख रही थीं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रेखा के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान हंगामा मच गया, क्योंकि कई सांसदों ने सभापति से जया बच्चन पर कैमरे के केंद्रित होने की शिकायत की. हेडलाइंस टुडे से बात करते हुए सांसद माया सिंह ने कहा था, जया पर केंद्रित राज्यसभा टीवी प्रसारण गलत तरीके से किया गया था. हालांकि, संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने इस घटना के बारे में बात की और कहा, “कुछ सदस्यों ने सभापति के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि जब रेखा शपथ ले रही थीं, तो सारा ध्यान जया बच्चन पर था. उन्हें बताया गया कि चूंकि प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा था, इसलिए जो भी दृश्य दिखाए जा रहे थे, राज्यसभा टीवी पर वही दिखाए जा रहे थे.”

इस बीच, कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रेखा के पास वाली सीट आवंटित होने के तुरंत बाद जया ने उच्च सदन में अपनी सीट बदलवा ली थी. जया नहीं चाहती थीं कि उन्हें उनके साथ एक ही फ्रेम में कैद किया जाए. हालांकि रेखा के शपथ समारोह के दौरान अपनी नाराज़गी की खबरों पर जया बच्चन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. पीपुल पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में जया बच्चन से इस बारे में पूछा गया था कि क्या रेखा और अमिताभ अब साथ काम नहीं करने के लिए वह वजह हैं . इस पर जया ने कहा कि अगर वे साथ काम करते हैं तो यह वास्तविक काम से ज्यादा सनसनीखेज होगा.

