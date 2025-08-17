अमिताभ बच्चन, राकेश रोशन और श्रीदेवी के साथ काम कर चुका है ये एक्टर, करियर के पीक पर छोड़ दी इंडस्ट्री

जब भी मंगल ढिल्लों स्क्रीन पर आते थे, वो अपनी कमांडिंग बैरिटोन आवाज से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते थे. 1980 और 1990 के दशक में टीवी और फिल्मों में मंगल ने अमिताभ बच्चन, रेखा, सनी देओल और अनिल कपूर जैसे दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया. फिर भी उन्हें इंडस्ट्री में वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे. आज इंडस्ट्री में बहुत कम लोग दिवंगत एक्टर को याद करते हैं. आज आपको मंगल ढिल्लों के करियर के बारे में बताते हैं. उन्होंने फिल्मों के साथ टीवी शोज में भी खूब काम किया है.



इस शो से मिला पहला ब्रेक

मंगल ढिल्लों को पहला एक्टिंग ब्रेक कथा सागर शो से मिला था. इस शो में वो दो एपिसोड में नजर आए थे. मगर उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्हें रमेश सिप्पी के शो बुनियाद में ब्रेक मिला. उन्होंने शो में लुभाया राम का किरदार निभाया था और ये ही उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट था. उसके बाद से मंगल को कई शोज के ऑफर आने लगे थे. उन्होंने जुनून में काम किया जिसमें सुमेर राजवंश बनकर उन्होंने लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ी.



इस फिल्म से आए फिल्मों में

जैसे-जैसे मंगल ढिल्लों की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई उन्हें बड़े पर्दे पर आने में ज्यादा समय नहीं लगा. उन्होंने राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग से डेब्यू किया. इस फिल्म में रेखा और कबीर बेदी के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला. उसी साल उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ जख्मी औरत में काम किया. जिसमें उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई.



करियर के पीक पर छोड़ दी इंडस्ट्री

मंगल ने राइटिंग में भी हाथ आजमाया. उन्होंने अनिल कपूर और श्रीदेवी की हीर रांझा की स्क्रिप्ट लिखी. दुर्भाग्य से, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. ऐसी ही कुछ असफलताओं के बावजूद, मंगल एक एक्टर के रूप में आगे बढ़ते रहे और अपने समय के हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर बन गए. हालांकि, फेम और सक्सेस के बावजूद, उन्हें आध्यात्मिक बेचैनी का गहरा एहसास था. उन्होंने 1999 में गुरु गोबिंद सिंह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित "खालसा" नामक एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की. इस प्रोजेक्ट को मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मंगल ने सिनेमा के ग्लैमर वर्ल्ड को छोड़ने का फैसला कर लिया.