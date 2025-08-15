विज्ञापन

जब 'शोले' ने जोड़ दिए तीन दिल, फिल्म से भी ज्यादा अमर हो गई ये प्रेम कहानियां

जिस तरह शोले के बनने की कहानियां मशहूर हैं, उसी तरह इससे जुड़े रिश्तों की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं. फिल्म के साथ-साथ ये जोड़ियां भी अमर हो गई हैं.

शोले को हो गए 50 साल
नई दिल्ली:

रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित शोले भारतीय सिनेमा की वह फिल्म है, जिसे लेखन, फिल्मांकन, निर्देशन और अभिनय, हर पहलू में फिल्मों में आने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अहम पाठ माना जाता है. फिल्म अपने कलेक्शन, संवाद, कलाकारों और कई तकनीकी वजहों से भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है. 15 अगस्त 2025 को इस फिल्म ने पूरे 50 साल पूरे कर लिए हैं. शोले से जुड़ी इतनी कहानियां हैं कि इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि इस फिल्म से तीन असली जिंदगी की जोड़ियां जुड़ी हैं.

अमिताभ बच्चन और जया भादुरी

यह तो लगभग सभी जानते हैं कि शोले के दौरान अमिताभ बच्चन और जया भादुरी शादीशुदा थे, और शूटिंग के समय श्वेता बच्चन जया के गर्भ में थीं. इनकी शादी 3 जून 1973 को हुई थी, जबकि दोनों का एक-दूसरे की तरफ रुझान फिल्म गुड्डी के सेट पर शुरू हुआ था.

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी, जिनके प्यार की कहानी लगभग हर किसी को मालूम है. पहली बार 1970 में रिलीज हुई फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर मिली थी. यहीं से इन दोनों के बीच लगाव शुरू हुआ और फिर शोले के दौरान उनका प्यार परवान चढ़ा. शुरू में धर्मेंद्र गब्बर का किरदार करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अगर वह गब्बर बनेंगे तो संजीव कुमार को वीरू का किरदार मिलेगा, तो हेमा मालिनी से अपने रिश्ते के चलते उन्होंने तुरंत वीरू की भूमिका के लिए हामी भर दी. दिलचस्प बात यह है कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे.

सलीम खान और हेलेन

सलीम खान और हेलेन की पहली मुलाकात 1963 में रिलीज हुई फिल्म काबुलीवाला के सेट पर हुई थी. सभी जानते हैं कि शोले के लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर थे,और फिल्म में हेलेन सिर्फ एक गाने महबूबा महबूबा में नजर आई थीं, जो बड़ा हिट हुआ. सलीम और हेलेन की शादी 1981 में हुई, लेकिन इनके रिश्ते की शुरुआत फिल्म डॉन के समय हुई थी.

