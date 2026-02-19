विज्ञापन
विशेष लिंक

तेज रफ्तार बन रही जानलेवा, बाइक-स्कूटर चलाने वाले सबसे ज्यादा शिकार; साहिल की मौत से रोड सेफ्टी पर उठे सवाल!

राजधानी दिल्ली के द्वारका में हाल ही में हुए एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल धनेश्रा की मौत हो गई थी. उन्हें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी.

Read Time: 3 mins
Share
तेज रफ्तार बन रही जानलेवा, बाइक-स्कूटर चलाने वाले सबसे ज्यादा शिकार; साहिल की मौत से रोड सेफ्टी पर उठे सवाल!
  • द्वारका में 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा की तेज रफ्तार SUV से हुई टक्कर में मौत हुई, जो सड़क दुर्घटना का उदाहरण है
  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 2024 में टू-व्हीलर शामिल 2.31 लाख सड़क हादसे देश में सबसे अधिक हैं
  • भारत में 25 करोड़ से अधिक वाहन हैं, जिनमें लगभग 75 प्रतिशत टू-व्हीलर होने के कारण दुर्घटना जोखिम बढ़ जाता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

द्वारका में हाल ही में हुए एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल धनेश्रा की जान चली गई. इस एक्सीडेंट ने एक बार फिर उस सच्चाई को सामने ला दिया है जो भारतीय सड़कों पर हर दिन होती है, लेकिन इस पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है. धनेश्रा अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार SUV ने उन्हें टक्कर मार दी. यह घटना देश भर में हुए हजारों ऐसे एक्सीडेंट की याद दिलाती है.

सड़क-परिवहन मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि भारत में सड़क इस्तेमाल करने वालों में टू-व्हीलर चलाने वालों को एक्सीडेंट और मौत का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है.

टू-व्हीलर सबसे ज्यादा शिकार

12 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर आंकड़े दिए थे. इसके मुताबिक, 2024 में जितने भी सड़क हादसे हुए, उनमें 2.31 लाख में टू-व्हीलर शामिल थे. उसी साल कारों, टैक्सियों और वैन से कुल 67,988 हादसे हुए थे. जबकि, पैदल चलने वालों के साथ 94,780 दुर्घटनाएं हुईं. ये आंकड़े इसलिए चिंता बढ़ाते हैं क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी बाइक और स्कूटर लाखों लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान तरीका है.

Latest and Breaking News on NDTV

टू-व्हीलर इसलिए भी सबसे ज्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि कारों के उलट इन्हें चलाने वालों को सीधे टक्कर का सामना करना पड़ता है. छोटी सी टक्कर से भी गंभीर चोटें लग सकती हैं. भारत में 25 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, और उनमें से लगभग 75% टू-व्हीलर हैं.

ओवरस्पीडिंग: सबसे आम वजह

द्वारका में जो हुआ वह एक और परेशान करने वाले नेशनल पैटर्न में फिट बैठता है: ओवरस्पीडिंग. शुरुआती पुलिस जांच से पता चलता है कि धनेश्रा की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली SUV तेज स्पीड से चल रही थी. डेटा से पता चलता है कि 2023 में ओवरस्पीडिंग सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण थी, जिससे 2.84 लाख हादसे हुए. जबकि, रैश ड्राइविंग और ओवरटेकिंग की वजह से 1.1 लाख हादसे हुए थे.

Latest and Breaking News on NDTV

खराब मौसम, जानवरों को सड़क पार कराते समय, मशीन में खराबी या ड्राइवर की थकान जैसे दूसरे कारण इसकी तुलना में बहुत कम थे. एक्सीडेंट के मामलों में ओवरस्पीडिंग का बहुत ज्यादा होना बताता है कि सड़क का डिजाइन और ड्राइवर का बर्ताव जानलेवा हो सकता है.

लगभग आधी मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की होती हैं

अगर टू-व्हीलर से जुड़े एक्सीडेंट की ज्यादा संख्या चिंताजनक है, तो मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा परेशान करने वाली है. 2023 में, देश में सड़क पर होने वाली लगभग आधी मौतें यानी 44.8 प्रतिशत टू-व्हीलर चलाने वालों की थीं. आसान शब्दों में कहें तो, भारतीय सड़कों पर मरने वाले हर दो लोगों में से एक या तो बाइक चलाने वाला था या स्कूटर चलाने वाला. 20.4 प्रतिशत मौतें पैदल चलने वालों की थीं, जबकि कार सवारों की 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

Latest and Breaking News on NDTV

ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में सड़क सुरक्षा का संकट हर जगह एक जैसा नहीं है. कुछ खास ग्रुप, खासकर टू-व्हीलर चलाने वाले, इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं.

द्वारका में धनेश्रा की मौत कोई अकेली दुखद घटना नहीं है. यह एक बहुत बड़ी, सिस्टम की नाकामी का हिस्सा है जो लगातार युवाओं की जान ले रही है. जब तक ओवरस्पीडिंग से सख्ती से नहीं निपटा जाता, सड़क के डिजाइन में सुधार नहीं होता, और टू-व्हीलर सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, तब तक भारत में रोज ऐसी दुखद घटनाएं होती रहेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sahil Dhaneshra, Sahil Dhaneshra Death, Sahil Dhaneshra's Death Case, Road Accident In India, Road Safety
Get App for Better Experience
Install Now