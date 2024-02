Rocking Dadi: 95 साल की दादी ने कार चलाते हुए दिए गजब के रिएक्शन, नागालैंड के मंत्री ने शेयर किया वीडियो

दादी के वीडियो ने जीता दिल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस शानदार वीडियो को नागालैंड सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता तेमजेन इम्ना अलोंग (Nagaland minister Temjen Imna Along) ने अपने अकाउंट @AlongImna से शेयर किया है. यूं तो वे इंटरनेट की दुनिया में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियोज यूजर्स काफी पसंद भी करते हैं. यही वजह है कि, चंद सेकंड्स में उनके द्वारा किए गए पोस्ट वायरल हो जाते हैं. हाल ही में उनके द्वारा शेयर किया गया दादी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला मजे से कार को ड्राइव करती नजर आ रही है.

यहां देखें वीडियो

दादी-पोते की मजेदार बातचीत

वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक बुजुर्ग महिला अपने पोते के साथ गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आ रही है. इस दौरान महिला मजे से अपने पोते के साथ बातचीत करती दिख रही है. सफर के दौरान पोता अपनी दादी से पूछता है कि, आपने पहले कभी गाड़ी चलाई है. इस पर दादी मजेदार जवाब देती हैं. इसके बाद पोता फिर से पूछता है, क्या-क्या चलाया है. इस पर दादी बंदूक का नाम लेती है.

लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'दादी जी is ROCKING at the age of 95. Once again, मैं कहना चाहूंगा.' महज 57 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 38 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए अपना दिल लुटा रहा हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दादी जी ने माहौल बना दिया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'दादी की ड्राइविंग और उनकी चटपटी बातें.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'दादी का एनर्जी लेवल अलग ही नजर आ रहा है.'