हिट रहा डेब्यू, दो साल में साइन की 25 फिल्में, बीजेपी नेता के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुकी है ये एक्ट्रेस

इस एक्ट्रेस ने 2012 में अपने करियर की शुरुआत की और आज ये अपनी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं.

हैप्पी बर्थडे अंजना सिंह
नई दिल्ली:

अंजना सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख अभिनेत्री हैं. हर साल 7 अगस्त को वो अपना जन्मदिन मनाती हैं. उनका करियर 2012 में आई फिल्म 'एक और फौलाद' से शुरू हुआ था. इसके बाद से ही वे भोजपुरी सिनेमा के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बन गईं और उनके फैंस उनकी हर फिल्म का इंतजार करते हैं. अंजना सिंह ने अपने करियर के पहले दो सालों में ही लगभग 25 फिल्में साइन कर ली थी, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जबरदस्त मांग को दर्शाता है. उन्होंने पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और रवि किशन जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है.

यहां हम उनकी ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर भोजपुरी सिनेमा प्रेमी को जरूर देखना चाहिए. फिल्म 'लव और राजनीति' 2016 में आई थी. इस फिल्म में अंजना सिंह ने एक राजनेता की भूमिका निभाई. फिल्म की कहानी अंजना के गरीबी से शुरू होकर उनके राजनेता बनने के संघर्ष के बारे में है. इस फिल्म में रवि किशन, अवधेश मिश्रा, बृजेश त्रिपाठी और मनोज पंडित भी मुख्य भूमिकाओं में थे. हर्ष आनंद ने इसका निर्देशन किया था.

2011 में ‘ट्रक ड्राइवर' फिल्म रिलीज हुई थी. पवन सिंह और अंजना सिंह स्टारर इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार आर. पांडे ने किया था. यह एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म थी, जिसमें प्रदीप पांडे और सीमा सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे. मधुकर आनंद इसके लेखक थे और संगीत संतोष मिश्रा ने दिया था.

‘दबंग आशिक' 2016 की सुपरहिट भोजपुरी फिल्म है. इस फिल्म में अंजना सिंह के साथ खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी मुख्य भूमिका में नजर आए. यह एक्शन और रोमांस से भरपूर एक फिल्म है, जिसे मंजुल ठाकुर ने निर्देशित किया था.

भोजपुरी फिल्म ‘लावारिस' के गाने हिट रहे. 2017 की इस शानदार मूवी में पवन सिंह और अंजना सिंह की जोड़ी वाली यह फिल्म एक लड़के की कहानी पर आधारित है, जिसे उसकी सौतेली मां द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. देव पांडे ने इसे डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में गजेंद्र चौहान, रवि उज्जैन, सत्येंद्र सिंह, उर्वशी चौधरी और संभावना सेठ भी नजर आए थे.

2014 में अंजना सिंह की जोड़ी बनी थी दिनेश लाल यादव के साथ. फिल्म का नाम था 'वर्दीवाला गुंडा'. इसमें एक पुलिस वाले की कहानी है. इस फिल्म को अहमद सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया है.

लिस्ट बहुत लंबी है पर अंजना सिंह ने इन फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता और उनके फैंस उन्हें हमेशा अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए उत्सुक रहते हैं.

