90 साल की मां ने खुद सीखी कानून की पढ़ाई, बेटे को बचाने के लिए बनी वकील

90 year old mother defends son: चीन के झेजियांग प्रांत में एक 90 वर्षीय मां इन दिनों चर्चा में हैं. उन्होंने खुद से कानून की पढ़ाई शुरू की, ताकि अपने बेटे को 141 करोड़ रुपये के हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेल केस में बचा सकें. बेटे की गिरफ्तारी के बाद मां (जिनका नाम हे (He) है) हर दिन कोर्ट जाती हैं, केस से जुड़े दस्तावेज पढ़ती हैं और आपराधिक कानून पर गहन अध्ययन करती हैं.

कैसे शुरू हुई वकालत की पढ़ाई (90 saal ki maa lawyer)

मां का बेटा (लिन (57)) अप्रैल 2023 में स्थानीय उद्योगपति हुआंग से कथित ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ था. हुआंग (जो 2009 में चीन के शीर्ष 100 अमीर लोगों में शामिल थे) लिन के साथ गैस प्रोडक्शन बिजनेस में पार्टनर थे. हुआंग की लगातार लेट पेमेंट्स से लिन की फैक्ट्री बंद हो गई और भारी नुकसान हुआ. 2014 से 2017 के बीच, आरोप है कि लिन और उसके अकाउंटेंट ने हुआंग से टैक्स विभाग में शिकायत करने की धमकी देकर 117 मिलियन युआन वसूले. 2023 की शुरुआत में हुआंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामला कोर्ट पहुंचा.

मां का अडिग हौसला (141 crore extortion case China)

जब हे ने पहली बार अपने बेटे को हथकड़ियों में देखा तो वह भावुक हो गईं और लगभग बेहोश हो गईं. डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वह बेटे के साथ रहना चाहती थीं. उन्होंने किताबों से क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर की पढ़ाई की, कोर्ट के पुराने केस पढ़े और अपने बेटे की पैरवी खुद करने लगीं. परिवार के विरोध के बावजूद उनका कहना था, मैं बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती.

सोशल मीडिया पर प्रेरणा बनीं (maa ne seekha kanoon)

इस कहानी ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल छू लिया है. लोग इसे मां के प्यार और जज्बे की मिसाल बता रहे हैं. उनकी यह हिम्मत साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अपने बच्चों के लिए मां किसी भी हद तक जा सकती है.

