अमेरिका ने बदल दी जिंदगी, देसी शख्स ने गिनाए विदेश के फायदे, बोला - भारत से प्यार है मगर ...

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के निवेशक वेनू ने बताया कि कैसे अमेरिका ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, जबकि भारत से उनका प्यार आज भी बना हुआ है.

अमेरिका ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, भारतीय शख्स का पोस्ट वायरल

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के निवेशक वेनू का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने अपने अनुभव बताया कि अमेरिका आना उनके जीवन के लिए एक ऐसा मौका साबित हुआ, जिसने पूरी दिशा ही बदल दी. वेनू ने साफ कहा, कि उन्हें भारत से गहरा लगाव है और वह हमेशा रहेगा, लेकिन अमेरिका में मिलने वाले अवसरों ने उनकी सोच और भविष्य दोनों को नई उड़ान दी.

मेहनत और धैर्य को मिलता है सम्मान

वेनू ने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ऐसा देश है, जहां मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास को सच में सराहा जाता है. उनके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति जोखिम लेने की हिम्मत रखता है, लगातार काम करता है और धैर्य नहीं खोता, तो यहां अपनी ज़िंदगी बदलने का वास्तविक मौका मिलता है. उन्होंने इसे अपने जीवन में 'एक बार मिलने वाला अवसर' बताया, जिसके लिए वह हमेशा आभारी रहेंगे.

बिना अनुभव के आलोचना पर जताई नाराज़गी

वेनू ने अमेरिका की आलोचना करने वालों पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, कि कई लोग बिना किसी दूसरे देश में रहकर अनुभव किए, अमेरिका पर कमेंट कर देते हैं. लेकिन जब कोई दुनिया के दूसरे हिस्से में जाकर रहता है, तब उसे समझ आता है कि इस स्तर के मौके कितने दुर्लभ होते हैं. उनके अनुसार, अमेरिका में जन्म लेना या यहां जीवन बनाने का मौका मिलना अपने आप में एक बड़ी बढ़त है.

सोशल मीडिया पर मिला समर्थन

वेनू के इस पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने समर्थन जताया. कई यूजर्स ने इसे कृतज्ञता और सकारात्मक सोच का उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि आज के दौर में जब हर तरफ नाराज़गी और शिकायतें हैं, ऐसे में किसी का अवसरों के लिए आभार जताना प्रेरणादायक है.

