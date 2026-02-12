70 हज़ार का 2BHK! आखिर क्यों इतना महंगा है बेंगलुरु के इस इलाके का किराया, वायरल पोस्ट ने उठाए सवाल

बेंगलुरु के पॉश इलाके कोरमंगला में बढ़ते किराए को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. एक मार्केटिंग प्रोफेशनल लुबना मल्होत्रा ने पोस्ट शेयर कर पूछा, कि क्या दो बेडरूम वाले फ्लैट के लिए 70,000 रुपये महीना वाकई जायज है? उनके इस सवाल ने लोगों का ध्यान खींचा और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई. लुबना ने अपने पोस्ट में लिखा, कि कोरमंगला में भारी ट्रैफिक, खुली नालियां और टूटी सड़कों जैसी समस्याएं हैं, फिर भी यहां इतना ज्यादा किराया लिया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर लोग इस प्रीमियम के लिए क्या भुगतान कर रहे हैं.

क्यों महंगा है कोरमंगला?

कोरमंगला बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय इलाकों में से एक है. यह क्षेत्र आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और शॉपिंग हब के करीब होने की वजह से खासकर टेक प्रोफेशनल्स के बीच काफी मांग में रहता है. प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है, कि ऑफिसों में कर्मचारियों की वापसी (वर्क फ्रॉम ऑफिस) बढ़ने के साथ ही इस इलाके में घरों की मांग भी तेजी से बढ़ी है. सीमित सप्लाई और ज्यादा डिमांड के कारण किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

70k for a 2bhk?



Koramangala have some shame - there's traffic, open sewage, and broken roads. What are we paying the premium for? — Lubna Malhotra (@lubnamalhotra) February 10, 2026

सुविधाओं पर उठे सवाल

हालांकि, यहां रहने वाले कई लोग बुनियादी सुविधाओं को लेकर असंतोष जताते हैं. भारी ट्रैफिक, खराब सड़कें और सफाई से जुड़ी समस्याएं अक्सर शिकायतों का कारण बनती हैं. कई लोगों का कहना है, कि इलाके की इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि इतना ज्यादा किराया वसूला जाए.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

वायरल पोस्ट को 70,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने कहा कि किरायेदार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा किराए में दे रहे हैं, जबकि नौकरी की अनिश्चितता और टैक्स का दबाव अलग है. वहीं, कुछ लोगों ने मकान मालिकों का बचाव करते हुए कहा कि वे बाजार दर के अनुसार ही किराया तय कर रहे हैं और ज्यादा कमाने वाले पेशेवरों को इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए. एक यूजर ने मजाक में कहा, कि लोग सिर्फ कैफे और लाइफस्टाइल के लिए इतना महंगा किराया दे रहे हैं, जबकि ट्रैफिक की स्थिति बेहद खराब है.

