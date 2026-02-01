धूप आती है इसलिए रेंट 80 हजार…बेंगलुरु रेंट विवाद, क्या अब धूप के भी लगेंगे पैसे?

80,000 Rent Sunlight Room: आईटी सिटी में घर ढूंढना अब आसान नहीं रहा. बढ़ते किराए के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल मचा दी. अनु नाम की महिला ने दावा किया कि उन्हें एक फ्लैट के लिए 80,000 रुपये महीना किराया सिर्फ इसलिए बताया गया, क्योंकि कमरे में भरपूर धूप आती है. उनका कहना है कि मकान मालिक ने साफ कहा कि प्राकृतिक रोशनी ही इस प्रॉपर्टी की खासियत है. यह सुनकर लोग हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें:-नौकरी हो तो ऐसी...इस कंपनी ने कर्मचारियों को दिए 3.5 करोड़ के गोल्ड आइटम! अब लोग पूछ रहे हैं कंपनी का नाम

क्या अब धूप भी लग्जरी है (Is Sunlight Now a Luxury)

पोस्ट वायरल होते ही यूजर्स ने सवाल उठाए. कुछ ने कहा कि इतनी रकम में तो होम लोन की ईएमआई दी जा सकती है. कई लोगों ने तुलना मुंबई रेंट से कर दी. अनु ने लिखा कि जो चीजें कभी बुनियादी जरूरत मानी जाती थीं, अब उन्हें प्रीमियम अमेनिटी बताकर किराया बढ़ाया जा रहा है. यह बहस इसलिए अहम है क्योंकि शहरों में आम लोगों के लिए घर लेना पहले ही मुश्किल हो चुका है.

Bangalore Rent would never stop surprising me.



What do you mean “ma'am is room me sunlight bhi aati hai to iska rent ₹80,000 hai” 😭 — Anu (@Escapeplace__) February 13, 2026

23 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट (Huge Security Deposit Shock)

इसी बीच एक और मामला चर्चा में आया. एक डिजिटल क्रिएटर ने Bengaluru के बेन्निगाना हल्ली इलाके में 4BHK घर की लिस्टिंग साझा की. 4500 स्क्वायर फीट का यह घर 2.3 लाख रुपये महीने पर उपलब्ध था, लेकिन 10 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी 23 लाख रुपये मांगने पर लोग भड़क उठे. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने शहर के रेंटल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या घर किराए पर लेना अब सिर्फ ऊंची सैलरी वालों का खेल बनता जा रहा है? आखिर में यह बहस सिर्फ धूप की नहीं, बल्कि शहरों में बढ़ती महंगाई और आम लोगों की पहुंच की है.

ये भी पढ़ें:-फरवरी ही क्यों है सबसे छोटा महीना? 2000 साल पुरानी रोमन कहानी में बताया इसके पीछे की कहानी

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.