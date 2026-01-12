मां बेटी की ये फोटो क्यों हो रही इतनी वायरल, देख क्यों लोगों ने पकड़ लिया सिर, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Woman looks like sister of daughter: इन दिनों एक फोटो इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान खींच रही है. दरअसल, अमेरिका की रहने वाली 38 वर्षीय ब्रिटनी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बनी हुई हैं. वजह है उनकी एक तस्वीर, जिसमें वह अपनी 20 साल की बेटी के साथ नजर आ रही हैं. इंस्टाग्राम पर @britpls हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर को देखकर ज्यादातर लोग यही समझ बैठे कि दोनों सगी बहनें हैं. सुनहरे बाल, मिलती-जुलती मुस्कान और जवां चेहरा...सब कुछ इतना एक जैसा कि पहचानना मुश्किल हो गया.

कम उम्र में मां, अब कम उम्र में नानी (Young Mother, Even Younger Grandma)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटनी सिर्फ 18 साल की थीं जब उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था. वक्त पलक झपकते बीत गया और आज उनकी बेटी 20 साल की होकर खुद मां बन चुकी है. इसी वजह से ब्रिटनी महज 38 साल की उम्र में नानी बन गई हैं. ब्रिटनी चार बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी शबाब और ताजगी देखकर कोई भी उम्र का अंदाजा लगाने में धोखा खा जाए.

इंटरनेट की हैरानी और दिली प्रतिक्रियाएं (grandmother at 38 years age)

ब्रिटनी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'एक पल आप 19 की होती हैं और अपने एक साल के बच्चे को गोद में लिए होती हैं और अगले ही पल आप अपनी 20 साल की बेटी के साथ वक्त बिता रही होती हैं.' यह लाइन लोगों के दिल को छू गई. कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा, 'इनमें से बेटी कौन है?' तो किसी ने लिखा, '38 में नानी? यकीन नहीं होता.'

खूबसूरती का राज क्या है? (Her Skincare Secret Goes Viral)

वायरल होने के बाद ब्रिटनी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़े हैं. वह अपने ब्यूटी सीक्रेट्स छिपाती नहीं हैं. ब्रिटनी बताती हैं कि वह रात में गालों पर वैसलीन लगाती हैं, ताकि स्किन की नमी लॉक रहे. इसके अलावा फेस टेप लगाने से पहले भी वैसलीन का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वह अपनी 'सीक्रेट वेपन' कहती हैं.

ये भी पढ़ें:- कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़की बोली- मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया

ये भी पढ़ें:- नहीं चाहिए व्यूज, बस दुकान चलानी है...बिहार की 'रशियन गर्ल' ने इस तरह बयां किया अपना दर्द