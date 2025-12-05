शख्स ने पूछा- 90,000 की सैलरी कैसे मैनेज करूं? Reddit ने दी ऐसी सलाह, जो हर प्रोफेशनल को जानना चाहिए

24 साल के एक शख्स ने Personal Finance India सबरेडिट पर आकर लोगों से पूछा कि वह जनवरी 2026 से मिलने वाली अपनी 90,000–95,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी को कैसे मैनेज करे. टियर-II शहर में रहने वाले इस युवक ने अपनी लाइफस्टाइल और अनुमानित खर्चों का पूरा ब्योरा भी शेयर किया, सिर्फ एक चीज़ ने उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा था: पैसे का मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट कहां से शुरू करे?

पोस्ट में युवक ने बताया कि उसका किराया 16,000 रुपये होगा और मेस का खर्च लगभग सैलरी का 10%. वह महीने में तीन बार बाहर खाने और 7–8 बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की योजना भी रखता है. कपड़ों की खरीदारी वह 4-5 महीने में एक बार करता है, अधिकतर H&M, Jack & Jones, Zara जैसी दुकानों से, और जरूरत पड़ी तो Zudio का भी विकल्प है.

वह जिम नहीं जाता, साल में लगभग 8–9 किताबें खरीदता है, ज्यादातर दर्शनशास्त्र, इतिहास, पर्यावरण और तकनीक पर. इसके अलावा, वह हर महीने 20,000 रुपये माता-पिता को भेजने का प्लान भी रखता है. युवक ने कहा कि वह यह समझ नहीं पा रहा कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करे, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, कौन-से एसेट क्लास चुने और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए कौन-से संसाधन इस्तेमाल करे.

एक यूज़र ने सलाह दी कि शुरुआत में किसी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाज़ी न करें. पहले 6 महीने तक सही खर्चों की ट्रैकिंग, और फिर एक इमरजेंसी फंड बनाना सबसे जरूरी बताया गया. दूसरे यूज़र ने जोर देकर कहा कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हर नए कमाने वाले शख्स के लिए अनिवार्य है. इंवेस्टमेंट के लिए उन्होंने एक आसान रास्ता सुझाया- “शुरुआत म्यूचुअल फंड्स से की जा सकती है, खासकर इंडेक्स फंड्स एक सुरक्षित और सरल विकल्प हैं.”

एक यूज़र ने ऐसा चरणबद्ध सिस्टम सुझाया जिसे कई लोगों ने सबसे व्यावहारिक बताया:

• 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करो

• हर महीने 30% इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो

• टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस लो

• माता-पिता को 20% सपोर्ट करो

• खर्चों को 50% के भीतर रखो

• ट्रेडिंग से दूर रहो

• कौशल बढ़ाओ

• कॉन्सिस्टेंसी रखो, क्योंकि

धन चुपचाप बनता है, रातोंरात नहीं...”

