सड़क पर Reel बना रहीं लड़कियों के पीछे पड़ा कुत्तों का झुंड, देख लोग बोले- पापा की परी के पीछे पड़ा गली का कुत्ता

Reel Bana Rahi Ladkiyo Ke Peeche Pade Kutte: सोशल मीडिया पर आए दिन अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखने पर मजबूर हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है, जिसमें दो लड़कियां सड़क पर रील बना रही थीं, लेकिन तभी कुछ कुत्ते वहां आ धमकते हैं और उनके पीछे दौड़ पड़े. नतीजा यह हुआ कि लड़कियां डर के मारे दौड़ पड़ीं (Ladki Ke Peeche Bhaga Kutta) और इस मजेदार मोमेंट को कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कैसे हुआ ये हादसा? (funny incident)

यह वायरल वीडियो एक सड़क का है, जहां दो लड़कियां मोबाइल कैमरा सेट करके रील बनाने में व्यस्त थीं. वे किसी गाने पर डांस कर रही थीं और पूरी तरह शूटिंग में खोई हुई थीं, लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ कुत्तों का एक झुंड वहां आ जाता है और उन्हें दौड़ाने लगता है, जैसे ही लड़कियों की नजर उन कुत्तों पर पड़ती है, वे घबरा जाती हैं और चीखते हुए दौड़ने लगती हैं. इस वीडियो की मजेदार सिचुएशन देखकर यूजर्स का हंस-हंसकर बुरा हाल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो

Dogs Chased away Girls who were making Reels on Middle of the Road: pic.twitter.com/cKSSK93Hmm