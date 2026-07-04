116 साल की दादी ने कर दिखाया वो, जो बड़े-बड़े नहीं कर पाते... 3550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचीं बालाजी धाम

आस्था के आगे उम्र भी छोटी पड़ जाती है. इसका जीता-जागता उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिला. कर्नाटक की 116 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने परिवार के सहारे पैदल चलकर तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए. उनकी इस यात्रा का वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.
3550 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचीं मंदिर
इस वीडियो को @Temple_Connects नाम से 'एक्स' पर शेयर किया गया है. वायरल वीडियो के अनुसार, बुजुर्ग महिला ने तिरुपति के अलीपिरी पैदल मार्ग से करीब 9 किलोमीटर का सफर तय किया. इस दौरान उन्हें लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं. परिवार के सहयोग से उन्होंने पूरी यात्रा पैदल पूरी की. उम्र के इस पड़ाव में उनका यह जज्बा लोगों को प्रेरित कर रहा है.
Amazing!🙏— Temple Connects (@Temple_Connects) July 4, 2026
A 116-year-old woman from #Karnataka walked to #Tirumala via Alipiri steps,proving that age is only for the body—not for faith.Her unwavering #devotion has inspired thousands.
She Deserves a VIP Darshan for her extraordinary devotion.@naralokesh Garu,pls look this pic.twitter.com/Qiaj2ShNaL
आस्था के आगे उम्र भी हुई छोटी
वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य पूरे रास्ते उनका सहारा बने रहे. भगवान बालाजी के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें इस कठिन यात्रा को पूरा करने का हौसला दिया. यही वजह है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो पर लोगों ने किए कमेंट
वीडियो देखने के बाद लोग बुजुर्ग महिला की आस्था और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसे श्रद्धालुओं के लिए जल्दी दर्शन की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए." वहीं कई अन्य लोगों दिल के इमोज शेयर कर रहे हैं.
(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)
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