10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का दिए जी..जब शादाब ने ब्रेट ली से पूछा,लोग बोले-डॉली चायवाला को भी ओवरटेक कर लिया

शादाब का '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का दिए जी' डॉयलाग अब ग्लोबल हो गया. इंडिया-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज के दौरान जब शादाब...ब्रेट ली से मिले तो पूछ बैठे....इस बीच ब्रेट ली का जो रिएक्शन था उसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का दिए जी..जब शादाब ने ब्रेट ली से पूछा,लोग बोले-डॉली चायवाला को भी ओवरटेक कर लिया
भारत से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा शादाब का डॉयलॉग, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के रिएक्शन ले लूट ली महफिल

10 Rupee Ka Biscuit With Brett Lee: कभी आपने सोचा था कि एक मजाकिया डॉयलॉग भारत से निकलकर ऑस्ट्रेलिया तक धूम मचा देगा? सोशल मीडिया स्टार शादाब जकाती का फेमस सवाल '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का दिए जी?' अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली तक पहुंच चुका है. दोनों की मुलाकात का वीडियो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक वायरल सफर (10 Rs Ka Biscuit Kitne Ka Diye Ji)

शादाब जकाती ने भारत में अपने देसी अंदाज़ से पहचान बनाई थी, लेकिन अब वह दुनिया के फेमस चेहरों के साथ दिख रहे हैं. जब उन्होंने ब्रेट ली से मिलते ही वही सवाल दोहराया, '10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का दिए जी?' तो ब्रेट ली कुछ समझ ही नहीं पाए. पहले तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ रखा, मानो शादाब ने उन्हें नमस्ते कहा हो, लेकिन जब शादाब ने सवाल दोबारा पूछा, तो माहौल हंसी से गूंज उठा.

ब्रेट ली का मजेदार रिएक्शन (10 rupee biscuit viral)

ब्रेट ली का कंफ्यूजन और उनकी मासूम रिएक्शन देखकर यूजर्स हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में शादाब हंसते-हंसते खुद को संभाल नहीं पाते, जबकि ब्रेट ली बस मुस्कुराते रह जाते हैं. 12 सेकंड की इस क्लिप ने लोगों को इतना एंटरटेन किया कि इंस्टाग्राम पर इसे 62 लाख से ज्यादा व्यूज और 3 हजार से ऊपर कमेंट्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर 'ली' की जगह 'जी' का मजाक (Brett Lee funny reaction)

वीडियो पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. किसी ने लिखा, 'अब पूछो, 10 वाला बिस्कुट कितने का दिए ली.' दूसरे ने कहा, 'भाई ने डॉली चायवाला को भी ओवरटेक कर लिया है.' वहीं तीसरे ने मजाक किया, 'अब ये सवाल पूरी दुनिया से पूछेगा क्या?' वाकई, यह देसी मीम अब ग्लोबल बन चुका है और यूजर्स इसे नया 'ट्रेंड ऑफ द ईयर' बता रहे हैं.

