'10 रुपए का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती ने आखिर ऐसा क्या किया जो जेल जाने की आई नौबत, पूरा मामला

सोशल मीडिया पर फनी वीडियो बनाने वाले शादाब जकाती को गुरुवार को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शादाब एक वीडियो के कारण विवाद में आए, जिसके बाद पुलिस ने जकाती को गिरफ्तार किया. हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई.

शादाब जकाती.
  • मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती ने एक फनी वीडियो बनाया था, जिसमें एक महिला के बारे में विवादित कमेंट किया गया था.
  • वीडियो के बाद शादाब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कोशिश की थी.
  • शादाब को थाने से ही जमानत मिल गई और बाद में उन्होंने वीडियो डिलीट कर माफी भी मांगी थी.
मेरठ:

Shadab Jakati News: 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी... इस फनी वीडियो से फेमस हुए मेरठ के यूट्यूबर शादाब जबाती जेल जाते-जाते बाल-बाल बचे. शादाब जकाती ने बीते दिनों एक फनी वीडियो बनाया था. जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस कारण शादाब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार भी किया. लेकिन फिर उन्हें जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद शादाब जकाती ने अपने उस वीडियो के लिए माफी भी मांगी. 

वीडियो में बच्ची के सहारे एक महिला पर किया था गलत कमेंट

साथ ही शादाब जकाती ने यह भी कहा कि जिन्होंने मेरी शिकायत की उनके लिए भी दुआएं. दरअसल कंटेट क्रिएटर शादाब जकाती जिस वीडियो को लेकर विवादों में आए, उसमें उन्होंने एक बच्ची के सहारे उन्होंने एक महिला पर गलत कमेंट किया था. वीडियो लाइव होने के बाद लोग शादाब की आलोचना करने लगे. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाने से ही मिली जमानत

फिर उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जेल जाने की भी नौबत आ गई, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें जमानत मिल गई. मामला मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि एक कमेंट की वजह से शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ गई थी. यानि अब थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ सोच समझकर बोलना पड़ेगा.

विवाद पर क्या बोले शादाब जकाती

इस फनी वीडियो को लेकर इंचौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शादाब जकाती को गिरफ्तार किया. हालांकि जमानत मिल जाने से शादाब जकाती को जेल जाने से बचना पड़ा. जिसके बाद शादाब ने कहा कि लोगों की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ और जिन्होंने मेरी शिकायत की उनके लिए भी दुआएं. 

शादाब ने आगे कहा कि मैंने अपनी बेटी को लेकर वीडियो बनाई थी कि आप बहुत खूबसूरत है तो आपकी मां भी खूबसूरत होगी, मैंने जो वीडियो बनाई उसे डिलीट कर दिया. मैं सॉरी बोलता हूं अगर किसी को बात हर्ट हुई तो.

शादाब जकाती के वकील ने कहा- उसने अपनी बच्ची-बीबी के साथ रील बनाई

शादाब जकाती के अधिवक्ता सैय्यद मौहम्मद जामिर का कहना है कि शादाब जकाती ने अपनी बच्ची के साथ रील बनाई थी और अपनी पत्नी की तारीफ की थी, किसी अन्य महिला को लेकर नहीं. इसलिए कोर्ट में पक्ष रखा गया और जमानत मिल गई.

(मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट)

