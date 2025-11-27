'10 रुपए का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती ने आखिर ऐसा क्या किया जो जेल जाने की आई नौबत, पूरा मामला

Shadab Jakati News: 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी... इस फनी वीडियो से फेमस हुए मेरठ के यूट्यूबर शादाब जबाती जेल जाते-जाते बाल-बाल बचे. शादाब जकाती ने बीते दिनों एक फनी वीडियो बनाया था. जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिस कारण शादाब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार भी किया. लेकिन फिर उन्हें जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद शादाब जकाती ने अपने उस वीडियो के लिए माफी भी मांगी.

वीडियो में बच्ची के सहारे एक महिला पर किया था गलत कमेंट

साथ ही शादाब जकाती ने यह भी कहा कि जिन्होंने मेरी शिकायत की उनके लिए भी दुआएं. दरअसल कंटेट क्रिएटर शादाब जकाती जिस वीडियो को लेकर विवादों में आए, उसमें उन्होंने एक बच्ची के सहारे उन्होंने एक महिला पर गलत कमेंट किया था. वीडियो लाइव होने के बाद लोग शादाब की आलोचना करने लगे.

पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाने से ही मिली जमानत

फिर उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जेल जाने की भी नौबत आ गई, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें जमानत मिल गई. मामला मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि एक कमेंट की वजह से शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ गई थी. यानि अब थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ सोच समझकर बोलना पड़ेगा.

शादाब ने कहा- वीडियो में मैंने अपनी बेटी के साथ बनाया है



अब इससे जाहिर होता है मुस्लिम लोग फेमस होने के लिए अपनी बेटी को भी अश्लील कंटेंट बनाने मे शामिल कर सकते है pic.twitter.com/rAhwm2TWK2 — Adv Deepak Babu (@dbabuadvocate) November 27, 2025

विवाद पर क्या बोले शादाब जकाती

इस फनी वीडियो को लेकर इंचौली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शादाब जकाती को गिरफ्तार किया. हालांकि जमानत मिल जाने से शादाब जकाती को जेल जाने से बचना पड़ा. जिसके बाद शादाब ने कहा कि लोगों की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ और जिन्होंने मेरी शिकायत की उनके लिए भी दुआएं.

शादाब ने आगे कहा कि मैंने अपनी बेटी को लेकर वीडियो बनाई थी कि आप बहुत खूबसूरत है तो आपकी मां भी खूबसूरत होगी, मैंने जो वीडियो बनाई उसे डिलीट कर दिया. मैं सॉरी बोलता हूं अगर किसी को बात हर्ट हुई तो.

शादाब जकाती के वकील ने कहा- उसने अपनी बच्ची-बीबी के साथ रील बनाई

शादाब जकाती के अधिवक्ता सैय्यद मौहम्मद जामिर का कहना है कि शादाब जकाती ने अपनी बच्ची के साथ रील बनाई थी और अपनी पत्नी की तारीफ की थी, किसी अन्य महिला को लेकर नहीं. इसलिए कोर्ट में पक्ष रखा गया और जमानत मिल गई.

(मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट)