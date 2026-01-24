विज्ञापन
ममदानी को न्यूयॉर्क शहर में 'सफेद तूफान' की चेतावनी देने पर किया जा रहा ट्रोल

न्यूयॉर्क शहर के मेयरों को अतीत में हिमपात के प्रति खराब प्रतिक्रिया के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. 2014 में मेयर बिल डी ब्लासियो को उस समय कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी.

  • जोहरान ममदानी ने आगामी भारी बर्फबारी के लिए तैयारियों का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की
  • ममदानी के 3 से 16 इंच बर्फबारी के अनुमान को लेकर यूजर्स ने उनकी प्रतिक्रिया योजना की कमी पर सवाल उठाए
  • ऑनलाइन कक्षाओं में तकनीकी समस्याओं और बच्चों की देखभाल के बीच माता-पिता तथा शिक्षक तनाव का सामना कर रहे हैं
न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. न्यूयॉर्क शहर के मेयरों के लिए 'सफेद तूफान' मतलब हिमपात एक बड़ी परीक्षा माना जाता है. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस सप्ताहांत आने वाली भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी करने के बाद नए मेयर की ऑनलाइन जमकर आलोचना हो रही है.

ममदानी ने शुक्रवार को X पर एक पोस्ट में लिखा, “न्यूयॉर्क शहर में इस सप्ताहांत 3-16 इंच बर्फबारी होने का अनुमान है. और हम तैयार हैं.” यह पोस्ट शहर की हिमपात से निपटने की तैयारियों के बारे में थी.

इस पर मार्क क्लाबग नाम के एक यूजर ने लिखा "दोस्त, 3 से 16 इंच बर्फबारी के लिए प्रतिक्रिया में बहुत अंतर होता है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपने बर्फबारी की मात्रा के हिसाब से एक क्रमबद्ध योजना बनाई होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप 3 इंच बर्फबारी के लिए तैयार हों और 16 इंच बर्फबारी में आप पूरी तरह से लाचार हो जाएं."

अन्य यूजर भी कस रहे तंज

इसी तरह एक अन्य एक्स यूजर हडसन स्काईलाइनर ने लिखा, "बर्फबारी के दिनों को ऑनलाइन एजुकेश सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में इससे सभी के लिए तनाव ही बढ़ता है. बच्चे स्क्रीन पर अच्छी तरह से नहीं सीख पाते. माता-पिता तकनीकी समस्याओं और बच्चों की देखरेख के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए काम करने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनके पास पर्याप्त उपकरण या जगह नहीं होती. शिक्षकों से दूरस्थ कक्षाएं संचालित करने की अपेक्षा की जाती हैं, जबकि उनमें से कई स्वयं भी घर पर अपने बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं.

यह बच्चों को छुट्टी देने के लिए नहीं है. यह इस बात को समझने के बारे में है कि ऐसे समय में ऑनलाइन क्लास लाभ से अधिक परेशानी पैदा करती है और वास्तव में किसी को लाभ नहीं पहुंचाती. और यदि परिवार उन दिनों ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो इस विकल्प को बच्चे की अनुपस्थिति के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए. कभी-कभी बर्फ़बारी के कारण छुट्टी देना ही अधिक व्यावहारिक और मानवीय विकल्प होता है."

सबसे बड़ी समस्या

वर्तमान पूर्वानुमानों के अनुसार, इस सप्ताहांत शहर में 8-14 इंच तक बर्फबारी हो सकती है. न्यूयॉर्क शहर के मेयरों को अतीत में हिमपात के प्रति खराब प्रतिक्रिया के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. 2014 में मेयर बिल डी ब्लासियो को उस समय कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, जब द्वीपवासियों ने एक बड़े हिमपात के बाद बर्फ हटाने वाली मशीनों और नमक छिड़कने वाली मशीनों के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई थी.

