हमास प्रमु्ख की मौत पर बौखलाया हिजबुल्लाह और ईरान, कर दिया ये ऐलान

Hezbollah on Israel after Yahya Sinwar killed: ईरान ने हमास के नए प्रमुख याह्या सिनवार के इजरायली सेना द्वारा मार गिराए जाने के बाद ईरान और लेबनान (Israel and Lebanon) के हिजबुल्लाह (Hezbollah) लड़ाके आग बबूला हो गए हैं. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि हमास आतंकवादी समूह के नेता याह्या सिनवार की हत्या से क्षेत्र में नाराजगी और गुस्सा और बढ़ेगा, जबकि लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी समूह ने कहा कि युद्ध में एक नया और तीव्र चरण आएगा.

इस्लामिक रिपब्लिक ईरान (Islamic Republic of Iran) ने सिनवार के अंतिम क्षणों के ड्रोन फुटेज से ली गई एक स्थिर छवि साझा की. यह वही तस्वीर है जिसमें सिनवार चेहरा ढका हुआ है और घायल होकर सोफे में बैठा है जब इजरायल का ड्रोन उसकी तस्वीर खींच रहा है. साथ ही इसी दौरान घायल सिनवार ने एक छड़ी से ड्रोन पर हमला करने का प्रयास किया.

ईरानी मिशन ने सिनवार की तुलना इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन (Saddam Hussain) से कर डाली. सद्दाम लंबे समय तक ईरान का दुश्मन रहा है. सद्दाम को अमेरिकी सैनिकों ने 2003 में पकड़ लिया था. जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन को गुप्ता होल के भीतर बनी सुरंग से पकड़ा था तब उसने हथियार होने के बावजूद अमेरिकी सैनिकों पर हमला नहीं किया था और उनसे रहम की भीख मांग रहा था. ईरान का कहना है कि सद्दाम हुसैन को ऐसी हालत में देखकर उसको चाहने वालों का काफी सदमा लगा था.

