इजरायल में फिर बजने लगे हवाई हमले के सायरन, IDF का यमन से दागी गई मिसाइल को रोकने का दावा 

इजरायल के शहरों में एक बार फिर हवाई हमले के सायरन सुनाई दिए. इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने यमन से मध्य इजरायल की ओर दागी गई एक मिसाइल को रोका है. यह मिसाइल पहले हुए इजरायली हमले का बदला लेने के लिए दागी गई थी. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, रविवार को तेल अवीव, यरूशलम और अन्य शहरों में मिसाइल के कारण हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिससे स्‍थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाना पड़ा.

मिसाइल हमले में किसी के हताहत होने या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. सेना ने एक बयान में कहा, "इजरायल के कई इलाकों में कुछ देर पहले बजने वाले सायरन के बाद, यमन से दागी गई एक मिसाइल को इजरायली एयर फोर्स ने रोक दिया है."

भारी कीमत चुकानी होगी: इजरायली रक्षा मंत्री

इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर कहा कि हूतियों को "इजरायल पर मिसाइल दागने की हर कोशिश की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्याज पर ब्याज."

हूती विद्रोहियों की ओर से इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं आई है. यह घटना रविवार सुबह यमन की राजधानी सना के दक्षिण में एक बिजली संयंत्र पर हुए इजरायली हमले के कुछ घंटों बाद हुई. हूती द्वारा संचालित अल-मसीरा टीवी ने कहा कि हमले से संयंत्र में बिजली जनरेटर ठप हो गए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने हूतियों द्वारा इस्तेमाल एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर हमला किया. उसने कहा कि लगभग 2,000 किलोमीटर दूर से किया गया यह हमला, इजरायल पर बार-बार किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के "जवाब में" किया गया.

