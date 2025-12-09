ट्रंप के फैसलों से Gen- Z के आंदोलनों तक... 2025 में इन 10 ट्रेंड ने दुनिया को हिला डाला

देशों के बची आमने-सामने की टक्कर, AI का मजबूत होता मायाजाल, बार-बार आतीं बाढ़ और चक्रवात जैसी जलवायु आपदाएं... हमने साल 2025 में वैश्विक स्तर पर अच्छे या बुरे बहुत सारे बदलाव देखे हैं. जैसे-जैसे 2025 अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहा है, आइए हम उन टॉप 10 ट्रेंड पर नजर डाल रहे हैं जिन्होंने दुनिया को एक नया आकार देने का काम किया है.

ट्रम्पोनॉमिक्स: ट्रंप ने जो दिल में आया किया

20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में लौटे और आते ही उन्होंने सख्त व्यापार नियम लागू किया. अगस्त में, उन्होंने पूरी दुनिया को सकते पर डाल दिया जब उन्होंने भारत और चीन सहित 90 से अधिक देशों से होने वाले आयात पर भारी पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) लगा दिया. इसके साथ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अवैध आप्रवासियों पर कार्रवाई की. ट्रंप एक तरफ 8 जंग रुकवाने का झूठा वादा करके शांति का नोबेल पुरस्कार मांगते रहे और दूसरी तरफ उन्होंने ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाकर वेनेजुएला जैसे पड़ोसी मुल्कों पर हमले की धमकी दे रहे हैं.

भारत-पाकिस्तान की टक्कर

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए. हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 नागरिकों की मौत हो गई थी. जवाबी कार्रवाई में, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और अंततः पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिन्दूर शुरू किया. पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों की मौजूदगी से इनकार किया है हालांकि सैटेलाइट इमेज पुख्ता सबूत पेश कर रहे थे.

Gen- Z ने दिखाई अपनी ताकत

जेनरेशन Z या Gen- Z, जो डिजिटल दुनिया में पले-बढ़े हैं, ने इस साल सड़क पर उतरकर अपनी ताकत साबित की. उन्होंने नेपाल जैसे देशों में राजनीतिक परिदृश्य बदलने के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और सरकार को गिरा दिया. उनका ऐसा ही आंदोलन पेरू से लेकर मेडागास्कर तक देखने को मिला.

रील का क्रेज सिर पर चढ़कर बोला

हर बीतते वक्त के साथ इंसानों के अटेंशन स्पैन में गिरावट देखने को मिल रही है. इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स अपनी अपनी कहानी या दिल की बात दुनिया के सामने रखने और जानकारी का प्रमुख स्रोत बन गए हैं. अब लोग 5 मिनट के गाने की जगह उसी गाने पर बने 60-सेकंड के रील को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, उसे ट्रेंड दिला रहे हैं.

डिजिटल मीडिया में क्रिएटर्स की बोली तूती

इस वर्ष मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों को क्रिएटर संस्कृति ने और चुनौती दी. सोशल मीडिया ने इस क्रिएटर्स को इन्फ्लूएंस बना दिया है जिसकी फैन फौलॉइंग क्लासी एक्टर्स से कम नहीं है. इन क्रिएटर्स के लिए नए प्लैटफॉर्म आ रहे हैं और इनकी कमाई के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है.

प्रदूषण, बाढ़, चक्रवात... जलवायु संकट दहलीज पर है

जलवायु परिवर्तन आज एक वास्तविक बन गया है. बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी घटनाओं में वृद्धि इसे और अधिक स्पष्ट करती है. शक्ति, मोन्था, सेन्यार और दितवाह, तूफान मेलिसा और श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम में बाढ़ जैसे चक्रवातों ने 2025 में सुर्खियां बटोरीं. यह वर्ष रिकॉर्ड पर दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होने वाला है। पहली बार, नई दिल्ली में लोग वायु प्रदूषण का विरोध करने और स्वच्छ हवा में सांस लेने के अधिकार की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे.

घटती प्रजनन दर

अनुमान लगाया गया है कि 2031 की शुरुआत में अमेरिका की जनसंख्या कम हो जाएगी, और 2031 की शुरुआत में जन्मों से अधिक मौतें होने की उम्मीद है. इसका कारण प्रजनन दर में गिरावट और कांग्रेस के बजट कार्यालय द्वारा कड़े आव्रजन नियंत्रण को बताया गया है। इसकी तुलना में, इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन (आईएएसपी) के महासचिव अनिल चंद्रन के अनुसार, कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण भारत की जनसंख्या 2080 तक लगभग 1.9 बिलियन पर स्थिर होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 2.0 पर है.

AI में एक नई क्रांति

⁠आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल आधिकारिक तौर पर हमारे जीवन का हिस्सा बन गई और हर क्षेत्र में प्रवेश कर गई. चैटजीपीटी और मेटा एआई व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम पर AI अकाउंट्स तक उपलब्ध हैं. AI अब एक उपयोगितावादी उपकरण है जिस पर लोग रिसर्च करने, विचार जानने, सारांश और इमेज और वीडियो कंटेंट बनाने के लिए निर्भर हैं. दो एआई-संचालित दृष्टिकोण जो 2025 में काफी व्यावहारिक रूप से उभरे, वे एजेंटिक एआई हैं, जो ऑटोमेटक रूप से कई स्टेज वाले काम कर सकते हैं.

युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल

यूक्रेन से लेकर गाजा तक, ड्रोन ने 2025 में संघर्ष अभियानों पर राज किया. लगातार निगरानी, ​​कम लागत और सटीकता ड्रोन को युद्धों में एक पसंदीदा विकल्प बनाती है. ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान, भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस राडार को निष्क्रिय करने के लिए इजरायली हार्पी ड्रोन तैनात किए गए. ये सस्ते, सटीक और घातक हैं. इस वजह से इन्होंने पारंपरिक और असममित युद्ध के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया - सेनाओं को स्वायत्त युद्ध के युग में रणनीति और नैतिकता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया.

अंतरिक्ष की दौड़ तेज हो गई है

2025 में अंतरिक्ष की और खोज के लिए नए सिरे से प्रयास किए गए, जिसमें नासा और इसरो के अलावा एलन मस्क के स्पेसएक्स ने ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के प्रयासों का नेतृत्व किया. भारत ने गगनयान परियोजना के तहत मानव रहित और मानव अंतरिक्ष उड़ान शुरू करने से पहले अपने स्वयं के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सिओम -4 मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा था.

