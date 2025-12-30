विज्ञापन

सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की न्यू ईयर से पहले मालदीव में मस्ती, पूल फोटो वायरल, लग्जरी विला की दिखाई झलक

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल नए साल का जश्न मनाने के लिए इस वक्त मालदीव में छुट्टियां बिता रहे हैं. कपल की वेकेशन तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

जहीर-सोनाक्षी की मालदीव वेकेशन की तस्वीरें वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल नए साल का जश्न मनाने के लिए इस वक्त मालदीव में छुट्टियां बिता रहे हैं. कपल की वेकेशन तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. सोनाक्षी ने अपनी लग्जरी ट्रिप की कई झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं, जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है. शेयर की गई तस्वीरों में से एक फोटो में सोनाक्षी बॉडीकॉन स्विमसूट में नजर आ रही हैं, वहीं जहीर इकबाल उनके साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल में पोज देते दिख रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री और क्यूट बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. इस फोटो ने सोशल मीडिया पर आते ही फैंस का ध्यान खींच लिया.

एक दूसरी तस्वीर में सोनाक्षी ने अपने फैंसी और एक्सक्लूसिव प्राइवेट विला की झलक दिखाई है, जो मालदीव के एक प्राइवेट आइलैंड पर स्थित है. समुद्र, नीला आसमान और शानदार विला देखकर साफ है कि कपल इस ट्रिप पर पूरी तरह रिलैक्स और एन्जॉय कर रहा है.

क्रिसमस के मौके पर भी सोनाक्षी ने शेयर की थी तस्वीरें 

इससे पहले क्रिसमस के मौके पर भी सोनाक्षी और जहीर ने साथ में जश्न मनाया था. 25 दिसंबर की पूर्व संध्या पर सोनाक्षी ने क्रिसमस सेलिब्रेशन की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में दोनों एक खूबसूरती से सजे क्रिसमस ट्री के सामने पोज देते नजर आए थे. तस्वीरों में कपल के बीच प्यार, खुशी और त्योहार का माहौल साफ झलक रहा था. सोनाक्षी ने पोस्ट के साथ लिखा था, “Wish you a holly jolly Christmas.”

फैंस को पसंद आते हैं सोनाक्षी-जहीर के फन वीडियोज 

सोनाक्षी और जहीर सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार और हंसी-मजाक से भरे वीडियो शेयर करते रहते हैं. फैंस को दोनों की केमिस्ट्री और फन मोमेंट्स काफी पसंद आते हैं. जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी की थी. दोनों ने करीब सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी रचाई. यह शादी सोनाक्षी के मुंबई वाले घर में हुई थी, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे.

जटाधारा थी सोनाक्षी की आखिरी फिल्म 

 वर्क फ्रंट की बात करें तो 38 साल की सोनाक्षी हाल ही में फिल्म ‘जटाधारा' में नजर आई थीं, जिसमें उनके साथ सुधीर बाबू लीड रोल में थे. यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगू दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने किरदार को सेट तक ही सीमित रखती हैं और घर जाकर पूरी तरह खुद बन जाती हैं.

Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal, Happy New Year 2025, Celebs New Year Celebration Pics
