दुनिया को ऐसे और ट्रंप की जरूरत, हम अगले साल नोबेल पुरस्कार के लिए सपोर्ट जुटाएंगे: इजरायल

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप सोमवार को इजरायल की संसद केनसेट में अपना संबोधन देने वाले हैं. उनके भाषण से पहले इजरायली सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और 'दुनिया को और ट्रंप की जरूरत है' जैसे नारे लगाकर उनकी तारीफ की. ट्रंप ऐसे समय में इजरायल की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं जब हमास ने गाजा में एक सफल युद्धविराम समझौते के तहत सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है.

'कोई भी ट्रंप के जैसा नहीं'

ट्रंप के संबोधन से पहले, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया. इस दौरान उन्‍होंने ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि दुनिया को ट्रंप की जरूरत है. नेतन्‍याहू के अनुसार इजरायल के लिए जितना ट्रंप ने किया कोई भी अमेरिकी राष्‍ट्रपति कभी इससे पहले यहां तक नहीं पहुंच सका है. नेतन्याहू ने संसद में दिए भाषण में कहा कि वह 'इस शांति के लिए प्रतिबद्ध' हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को देश के सर्वोच्‍च सम्‍मान से सम्‍मानित करने का ऐलान किया.

ट्रंप को नॉमिनेट करेगा इजरायल

इससे पहले केनसेट स्पीकर अमीर ओहाना ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप की तारीफ की और कहा कि ट्रंप से ज्‍यादा नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार कोई नहीं है. उन्‍होंने यह भी बताया कि इजरायल उन्हें अगले साल इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेगा. ओहाना ने ट्रंप को इजरायल के लिए उनके समर्थन के लिए बार-बार धन्यवाद दिया, जिसमें इस साल की शुरुआत में ईरान के साथ देश के 12-दिवसीय युद्ध के दौरान और इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम कराने में उनके प्रयास भी शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'राष्‍ट्रपति महोदय, हजारों साल बाद भी यहूदी लोग आपको याद रखेंगे. हम एक ऐसा देश हैं जो हमेशा याद रखता है. उन्‍होंने कहा, 'इस ग्रह पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने शांति को आगे बढ़ाने के लिए आपसे ज्‍यादा काम किया हो.'

जाएंगे इजिप्‍ट भी

इजरायल की छोटी यात्रा पर आए ट्रंप सोमवार को एयर फोर्स वन से तेल अवीव पहुंचे जहां उनका स्वागत रेड कार्पेट पर किया गया. यरुशलम में इजरायली संसद में अपने संबोधन के बाद, वह युद्धविराम योजना बनाने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए मिस्र जाएंगे. सांसदों ने तालियां बजाकर ट्रंप का स्‍वागत किया और कई मिनट तक तालियां बजती रहीं. ट्रंप के साथ उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर और बेटी इवांका भी मौजूद थीं. इजरायली संसद में राष्‍ट्रपति का स्वागत उसके अध्यक्ष अमीर ओहाना ने किया और कहा, 'यरुशलम में आपका स्वागत है. नेसेट में आपका स्वागत है. हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.'