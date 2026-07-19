अमेरिका में रह रही भारतीय महिला ने स्टूडेंट को दिया सक्सेस मंत्र, आपको जरूर जानना चाहिए

विदेश जाना कई भारतीय स्टूडेंट्स का सपना होता है, लेकिन अमेरिका में एक भारतीय महिला उनसे कह रही है कि वे इस सपने को सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित न रहने दें. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, सोनामी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से कहा कि वे कॉलेज के दौरान खुद का गुजारा करने के लिए ली गई टेम्पररी नौकरियों को अपना लॉन्ग-टर्म करियर न बनने दें. उन्होंने कहा कि कई स्टूडेंट्स बड़े लक्ष्यों के साथ विदेश आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे आरामदायक रूटीन में ढल जाते हैं, जिससे वे उन मौकों को पाने से चूक जाते हैं जिनके लिए वे असल में गए थे.

उन्होंने विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कम्फर्ट जोन को बताया. सोनामी ने बताया कि ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान किराया, खाना और रोजमर्रा के दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए शुरू में पार्ट-टाइम या एंट्री-लेवल जॉब करते हैं.

उनके मुताबिक, दिक्कत तब होती है जब ग्रेजुएशन के बाद वे टेम्पररी रोल परमानेंट हो जाते हैं.

सोनामी ने कहा कि कई ग्रेजुएट उन्हीं जॉब में बने रहना चुनते हैं क्योंकि उन्होंने एक स्टेबल जिंदगी बना ली होती है, दोस्ती कर ली होती है और अपने रूटीन के आदी हो जाते हैं. हालांकि सिक्योरिटी की यह भावना सुकून देने वाली हो सकती है, लेकिन उनका मानना ​​है कि यह अक्सर प्रोफेशनल ग्रोथ की कीमत पर आती है.

अपने फील्ड की नौकरी करें

उन्होंने स्टूडेंट्स को हिम्मत दी कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से काम करने के बजाय, अपनी पढ़ाई के फील्ड से जुड़े कॉर्पोरेट रोल और मौकों के लिए अप्लाई करते रहें. उन्होंने कहा कि लगन का फल आखिरकार मिलता है और लगातार कोशिश करने से अपने करियर के लक्ष्यों से जुड़ी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन्हें यह भी सलाह दी कि वे सिर्फ इसलिए अपने बिजनेस के लक्ष्यों को न छोड़ें क्योंकि उन्हें अभी की स्थिति आरामदायक लगती है. उन्होंने उन्हें अपने लंबे समय के लक्ष्यों के लिए प्लानिंग, सीखना और काम करते रहने के लिए हिम्मत दी.

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो कोई भी कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, उसे आराम के माहौल को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए. उनकी सलाह कई यूजर्स को पसंद आई.

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