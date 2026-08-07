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14 साल साल पहले आई थी ऐसी फिल्म, कोयला माफिया और आपराध पर आधारित मूवी ने जीते 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड, चमक गई थी पूरा कास्ट की किस्मत

चौदह साल पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 ने इंडियन सिनेमा का माहौल बदल दिया और दर्शकों को इसके सबसे यादगार किरदारों में से एक फैज़ल खान से मिलवाया.

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14 साल साल पहले आई थी ऐसी फिल्म, कोयला माफिया और आपराध पर आधारित मूवी ने जीते 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड, चमक गई थी पूरा कास्ट की किस्मत
14 साल साल पहले आई थी ऐसी फिल्म
नई दिल्ली:

चौदह साल पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 ने इंडियन सिनेमा का माहौल बदल दिया और दर्शकों को इसके सबसे यादगार किरदारों में से एक फैज़ल खान से मिलवाया. हालांकि फिल्म ने खुद कल्ट स्टेटस हासिल किया, लेकिन नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का फैजल का जबरदस्त किरदार उनके करियर का एक अहम मोड़ बन गया, जिसने उन्हें एक शानदार परफॉर्मर से अपनी पीढ़ी के सबसे मशहूर एक्टर में से एक बना दिया.

फैजल खान को सिर्फ डायलॉग या स्वैगर ही आइकॉनिक नहीं बनाता था, बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस के जरिए बातचीत करने की जबरदस्त काबिलियत थी. उनकी शांत चुप्पी, पैनी नजर, सधी हुई बॉडी लैंग्वेज और आसान डायलॉग डिलीवरी ने किरदार में एक अनोखी सच्चाई ला दी. हर ठहराव का मतलब था, हर एक्सप्रेशन एक कहानी कहता था. यह साबित करता है कि दमदार एक्टिंग अक्सर उसमें होती है जो अनकहा रह जाता है. चौदह साल बाद भी फैजल खान इंडियन सिनेमा के सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा कोट किए जाने वाले किरदारों में से एक हैं.

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इस फिल्म ने एक शानदार सफर की शुरुआत की, जिसमें नवाज़ुद्दीन ने अलग-अलग जॉनर और प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन एक्टिंग की नई परिभाषा गढ़ी है. द लंचबॉक्स, बदलापुर और मंटो से लेकर सेक्रेड गेम्स, सीरियस मेन और सिनेमा और स्ट्रीमिंग में कई शानदार परफॉर्मेंस तक, उन्होंने लगातार ऐसी वर्सेटिलिटी दिखाई है जिसका मुकाबला बहुत कम एक्टर कर सकते हैं. कभी भी किसी एक इमेज या जॉनर तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बिना डरे पसंद और अपने काम के प्रति अटूट कमिटमेंट को दिखाते हैं.

एक ऐसी इंडस्ट्री में जो अक्सर रिवाजों चलती है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने अपने टैलेंट, लगन और असलियत से अपना रास्ता बनाया. हर किरदार में घुल जाने की उनकी काबिलियत, चाहे वह किसी भी लेवल या जॉनर का हो, ने उन्हें एक्टिंग की एक पहचान दिलाई है. हर परफॉर्मेंस में इमोशनल गहराई, ईमानदारी और बातचीत का एक अनोखा तरीका होता है जिसने दर्शकों, क्रिटिक्स और उभरते हुए एक्टर्स को समान रूप से प्रेरित किया है.

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गैंग्स ऑफ़ वासेपुर 2 के चौदह साल बाद भी फैजल खान इंडियन सिनेमा के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक हैं, जबकि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अपनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त वर्सेटाइल टैलेंट पर बनी लेगेसी को और मज़बूत कर रहे हैं. आगे एक रोमांचक लाइनअप के साथ, मशहूर एक्टर अगली बार हाउस M.D. रीमेक (टाइटल की घोषणा जल्द) में बनिजय, तुम्बाड 2, ब्लाइंड बाबू, नूरानी चेहरा, संगीन, सेक्शन 108, उनकी अनटाइटल्ड पंजाबी डेब्यू और थम्मा 2 में नज़र आएंगे. जैसे-जैसे वह अलग-अलग और चैलेंजिंग रोल अपना रहे हैं, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के सबसे अच्छे कहानीकारों में से एक बने हुए हैं, यह साबित करते हुए कि सच्चे लेजेंड किसी एक परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि काम के एक ऐसे लंबे समय तक चलने वाले कलेक्शन से पहचाने जाते हैं जो लगातार डेवलप होता रहता है.

 

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