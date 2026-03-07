अमेरिका को ग्लूस्टरशायर मिलना ईरान के लिए बहुत बुरा क्यों है?

ब्रिटेन सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि मध्य पूर्व युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ कुछ अभियानों के लिए अमेरिका ने ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने "ईरान को क्षेत्र में मिसाइल दागने से रोकने के लिए विशिष्ट रक्षात्मक अभियानों" के लिए इन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल शुरू किया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध में कोई भूमिका निभाने से पहले इनकार करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाराज कर दिया था. बाद में उन्होंने "विशिष्ट और सीमित रक्षात्मक उद्देश्य" के लिए दो ब्रिटिश सैन्य अड्डों का उपयोग करने के अमेरिकी अनुरोध को स्वीकार कर लिया. ये अड्डे पश्चिमी इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर में फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर स्थित ब्रिटेन-अमेरिका का डिएगो गार्सिया अड्डा हैं.

क्यों है ईरान के लिए खतरा