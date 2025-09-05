विज्ञापन
पाकिस्तान में इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे! पुलिस के एक्शन पर भी उठे सवाल

अलीमा अगस्त 2024 से अपने भाई की रिहाई के लिए अभियान चला रही हैं. अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं.

पाकिस्तान में इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे! पुलिस के एक्शन पर भी उठे सवाल
  • इमरान खान की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंकने की घटना के बाद दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है.
  • गिरफ्तार महिलाओं को पुलिस ने पीटीआई समर्थक बताया जबकि पीटीआई ने पुलिस पर उन्हें भागाने का आरोप लगाया है.
  • अलीमा खान अगस्त 2024 से इमरान खान की रिहाई के लिए अभियान चला रही हैं. इमरान भ्रष्टाचार मामले में जेल में हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान में अलग ही बवाल चलता रहता है. ताजा बवाल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की बहन अलीमा खान को लेकर चल रहा है. उन पर किसी ने अंडे फेंक दिए. पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार कर दावा किया है कि दोनों आरोपी महिलाएं पीटीआई की ही कार्यकर्ता हैं. मगर पीटीआई कह रही है कि उन्होंने अंडे फेंकने वाली महिलाओं को पकड़ लिया था, मगर पुलिस ने उन्हें भगा दिया. कार्यकर्ताओं ने जिस कार से महिलाएं भागीं, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली मगर कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को जब जांचा गया तो होंडा कार अल्टो में बदल गई.

अंडे फेंकने का वीडियो  

रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान पीटीआई संस्थापक इमरान खान की बहन अलीमा खानम पर अंडा फेंकने के आरोप में शुक्रवार को दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. इस घटना की फुटेज विभिन्न समाचार चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खूब शेयर की गई, जिसमें अलीमा के चेहरे पर उस समय सदमे के भाव साफ़ दिखाई दे रहे थे, जब उन पर अंडा फेंका गया था. रावलपिंडी पुलिस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्ध पीटीआई समर्थक थे, जो अपनी अधूरी मांगों के विरोध में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस और ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ रावलपिंडी आए थे.

पाकिस्तानी पुलिस का दावा

बयान में कहा गया है, "अंडे तब फेंके गए जब अलीमा खान ने दोनों महिलाओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब नहीं दिए. उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अदियाला चौकी भेज दिया गया है." इसमें आगे कहा गया है कि अंडे फेंकने के तुरंत बाद, दोनों महिलाओं ने अपनी कार में भागने की कोशिश की. हालांकि, उनकी गाड़ी को पीटीआई समर्थकों ने घेर लिया, जिनमें से कुछ ने कार पर कंकड़ भी फेंके और उसका शीशा तोड़ दिया.

होंडा कार अल्टो में बदली

बाद में, पीटीआई ने एक्स नंबर वाली एक सफेद कार का वीडियो फिर से पोस्ट किया और इस घटना को "अलीमा खान पर शर्मनाक हमला" करार दिया. इससे पहले जारी एक बयान में, पार्टी ने कहा कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने के तुरंत बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने महिलाओं का पीछा किया, लेकिन पुलिस ने योजना के तहत उन्हें कार समेत भागने में मदद की. बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को एक एजेंडे के तहत मीडिया वार्ता में भेजा गया था. पार्टी ने आगे कहा कि उनके पास वीडियो में दिख रही कार का पंजीकरण नंबर है. पार्टी ने अलीमा खान पर हमले की प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की. विचाराधीन कार होंडा बीआर-वी प्रतीत होती है, जिस पर होंडा का लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. वाहन की नंबर प्लेट पर पंजीकरण संख्या BJS-608 अंकित है. हालांकि, जब कार के रजिस्टर्ड नंबर की सार्वजनिक रिकॉर्ड में खोज की गई, तो सिंध आबकारी विभाग की वेबसाइट पर यह पंजीकरण संख्या एक सुजुकी ऑल्टो कार की निकली.

अलीमा चला रहीं अभियान

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के वकील और इमरान की कानूनी टीम के सदस्य, फ़िदा हुसैन अब्बासी के अनुसार, इस घटना में दो अज्ञात महिलाएं शामिल थीं. उन्होंने एक्स पर लिखा, "दो अज्ञात महिलाओं द्वारा अलीमा खान पर अंडे फेंकना शर्मनाक है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है. इस तरह के अपमानजनक हमले हमारे संघर्ष को कमज़ोर नहीं करेंगे. अलीमा अगस्त 2024 से अपने भाई की रिहाई के लिए अभियान चला रही हैं. अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं और आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत 9 मई के मामलों में लंबित मुकदमों का भी सामना कर रहे हैं.

Aleema Khan, Aleema Khan Egg Attack, Aleema Khan Egg Attack Viral Video, Imran Khan Egg Attack, Pakistan
