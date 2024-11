ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने बता दिया 'सीक्रेट प्लान'

Israel Iran War or conflict: ईरान और इजरायल के बीच तनाव जारी है. दोनों ओर से एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है. ईरान ने अप्रैल और फिर अक्तूबर में एक साथ करीब 200 मिसाइलों से इजरायल (Iran attack on Israel) पर हमला किया. इजरायल ने इसके जवाब में ईरान (Israel Attack on Iran) के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की. लेकिन, मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. तनाव बढ़ता जा रहा है. ईरान के हमले के बाद इजरायल तेहरान पर बड़ी कार्रवाई करना चाहता था लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Jo Biden pressure on Israel) ने सीमित हमले के लिए ही हामी भरी. इजरायल कहीं ज्यादा बड़ी कार्रवाई न कर दे इसके लिए अमेरिका की ओर से सहायता में कमी की धमकी भी दी गई. दबाव में ही सही इजरायल ने ईरान पर हमला सीमित दायरे में किया.

ट्रंप की वापसी से बदले तेवर

एक महीने बाद स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है. अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की पार्टी चुनाव हार गई है और अब वहां डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump President Elect for US) की सत्ता में वापसी हो रही है. इससे साफ है कि बाइडेन का दवाब अब बेकार हो गया है. अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बाइ़डेन यह प्रयास कर रहे हैं कि वह जाते-जाते ट्रंप को अपनी बातें समझा सकें. लेकिन ट्रंप ईरान के मुद्दे पर पहले से ही कठोर रुख अख्तियार करते रहे हैं.

ट्रंप पर जानलेवा हमले में ईरान पर शक

हाल ही में अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप हुए जानलेवा हमले की जांच के बाद अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ था. इससे भी संबंधों के तल्ख होने के आसार हैं. इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पूर्व सीआईए प्रमुख लियोन पेनेटा का कहना है कि ट्रंप के सत्ता में आने पर इजरायल को ईरान पर कार्रवाई की खुली छूट मिल जाएगी. इससे यह अंदेशा है कि इजरायल और ईरान में युद्ध होगा.

चिंता में मुस्लिम दुनिया

इधर, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में भी चिंता बढ़ गई है. सभी को लग रहा है कि ईरान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. ऐसे में यूएई और सउदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उम्मीद जताई है कि पिछले एक साल से ज्यादा समय में युद्ध के खतरे में फंसे मिडिल ईस्ट में शांति के लिए माहौल बनेगा. हालांकि मिडिल ईस्ट में कई देश ट्रंप की वापसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ईरान से इजरायल के तनाव के बीच इन देशों में यह भी आशंका है कि ट्रंप इजरायल को ईरान पर कार्रवाई में कोई अंकुश नहीं लगाएंगे.

अमेरिका कैबिनेट के नए सदस्य से चिंता

साथ ही अमेरिका में जिस प्रकार की कैबिनेट के अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सत्ता में आने के आसार हैं उससे भी यही लग रहा है कि ईरान के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे.

इजरायल की खुली धमकी

अब इजरायल ने ईरान को खुली धमकी देना भी शुरू कर दिया है. इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ पहली ही बैठक में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी है. रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने एक बयान में कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा है.

ईरान के साथ क्या करेगा इजरायल

अब यह जरूरी हो जाता है कि यह समझा जाए कि आखिर इजरायल ईरान को लेकर क्या करेगा. क्या गाज़ा जैसी स्थिति हो सकती है या फिर इजरायल कुछ नया सोच रहा है. इस बात का खुलासा खुद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है. नेतन्याहू ने ईरान की सरकार से बातचीत की कोई बात भले ही नहीं की हो, लेकिन उन्होंने ईरान की जनता से सीधे एक संदेश के जरिए संवाद किया है.

A special message from me to the Iranian people: there's one thing Khamenei's regime fears more than Israel. It's you — the people of Iran. Don't lose hope.



پیام ویژه‌ای از من برای مردم ایران: یک چیز هست که رژیم خامنه‌ای بیش از اسرائیل از آن می‌ترسد. آن شما هستید — مردم ایران.… pic.twitter.com/iADxSjNXCs