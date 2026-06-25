इमारतें ध्वस्त, दौड़ते-भागते लोग, मलबे में दफन सपने... वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूंकप की तस्वीरें-वीडियो

- वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप से राजधानी कराकस समेत कई इलाकों में इमारतों और मकानों को नुकसान पहुंचा है.
- यहां आए भूकंप से कई इमारतें ढह गईं, मलबा गिरने से धूल का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया.
- तस्वीरों और वीडियो से वेनेजुएला में आए इस भूंकप की स्थिति समझा जा सकता है.
Venezuela Earthquake: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही मची है. यहां बुधवार को एक मिनट के अंदर भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. जिससे ऊंची-ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं. आसमान में धुल के गुबार दिखे. भूंकप के बाद लोग सड़कों पर दौड़ते-भागते नजर आए. इसकी वेनेजुएला में भूकंप के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वहां की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है. वेनेजुएला में आए भूंकप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 मापी गई. इसे पिछले सौ से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं.
वेनेजुएला में आए भूंकप की तस्वीरें और वीडियो
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बताया कि पहला भूकंप वेनेजुएला के कैरिबियन तटीय इलाके में मोरोन शहर के पास आया. यह राजधानी कराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर है. यहां 13 किलोमीटर की गहराई में भूंकप आया. इसके कुछ मिनट बाद दूसरा भूकंप मोरोन से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया.
वेनेजुएला में एक मिनट के अंदर 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले दो भूकंप आए हैं. यह पिछले सौ से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं. यहां 22 मंजिला बिल्डिंग तक गिर गई है.#Venezuela #EarthQuake pic.twitter.com/okmzBV8pqw— NDTV India (@ndtvindia) June 25, 2026
वेनेजुएला में आए भूंकप के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में अफरातफरी
Passengers panic and run for cover at Simón Bolívar International Airport in Maiquetía, Venezuela, as the terminal shakes and power flickers, resulting from a massive 7.5 magnitude earthquake off the coast of Caracas. pic.twitter.com/uWN4ZqFjOZ— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026
राजधानी कराकास में कई इमारतें हुईं ध्वस्त
USGS और AFP के पत्रकारों के अनुसार इन झटकों से कई इमारतें गिर गईं. भूकंप के कारण यहां की राजधानी कराकास में अफरा-तफरी मच गई और लोग डरकर सड़कों पर निकल आए. खबर लिखे जाने तक यह साफ नहीं था कि किसी की मौत हुई है या नहीं, लेकिन देश गृह मंत्री दियोसदादो काबेलो ने कहा कि कुछ इमारतें गिर गईं और कई घरों की छतों के हिस्से टूटकर गिर पड़े.
More buildings seen severely damaged in Caracas, Venezuela following a 7.5 magnitude earthquake that struck to the west of the capital. pic.twitter.com/gkNPF3Gxdr— OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2026
22 मंजिल की इमारत पूरी तरह से हो गई तबाह
AFP की रिपोर्ट के अनुसार कराकास के अल्तामीरा इलाके में 22 मंजिला एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई. मलबे के बाहर खड़े लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पुकारते नजर आए. भूकंप के बाद राहत-बचाव अभियान युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. राहत-बचाव दल के जवान मलबे हटाने के काम में जुटे हैं.
भूकंप के सदमे से लोग परेशान
भूंकप के शॉक से लोग बुरी तरह डरे नजर आ रहे हैं. इसमें महिलाएं, बच्चे, बुर्जुग और बीमार लोगों की हालत ज्यादा खराब है. वॉलंटियर्स लोगों को समझाते हुए मलबे पर चढ़कर लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे थे. USGS के अनुसार, पहले भूकंप का केंद्र समुद्र तट के पास स्थित मोरोन शहर से 21 किलोमीटर पश्चिम में था. इसके एक मिनट के भीतर ही करीब 45 किलोमीटर दूर 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया.
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