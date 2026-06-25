इमारतें ध्वस्त, दौड़ते-भागते लोग, मलबे में दफन सपने... वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूंकप की तस्वीरें-वीडियो

Venezuela Earthquake: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भूकंप से भीषण तबाही मची है. यहां बुधवार को एक मिनट के अंदर भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. जिससे ऊंची-ऊंची इमारतें ध्वस्त हो गईं. आसमान में धुल के गुबार दिखे. भूंकप के बाद लोग सड़कों पर दौड़ते-भागते नजर आए. इसकी वेनेजुएला में भूकंप के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वहां की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है. वेनेजुएला में आए भूंकप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 और 7.5 मापी गई. इसे पिछले सौ से ज्यादा सालों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से हैं.

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूंकप के बाद ढह चुकी इमारत में राहत-बचाव अभियान चलाते लोग.

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वेनेजुएला में आए भूंकप की तस्वीरें और वीडियो

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बताया कि पहला भूकंप वेनेजुएला के कैरिबियन तटीय इलाके में मोरोन शहर के पास आया. यह राजधानी कराकस से लगभग 168 किलोमीटर दूर है. यहां 13 किलोमीटर की गहराई में भूंकप आया. इसके कुछ मिनट बाद दूसरा भूकंप मोरोन से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया.

वेनेजुएला में आए भूंकप के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में अफरातफरी



राजधानी कराकास में कई इमारतें हुईं ध्वस्त

USGS और AFP के पत्रकारों के अनुसार इन झटकों से कई इमारतें गिर गईं. भूकंप के कारण यहां की राजधानी कराकास में अफरा-तफरी मच गई और लोग डरकर सड़कों पर निकल आए. खबर लिखे जाने तक यह साफ नहीं था कि किसी की मौत हुई है या नहीं, लेकिन देश गृह मंत्री दियोसदादो काबेलो ने कहा कि कुछ इमारतें गिर गईं और कई घरों की छतों के हिस्से टूटकर गिर पड़े.

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूंकप के बाद सड़कों पर दौड़ते भागते लोग.

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इन दोनों भूकंपों के बाद अमेरिका के पैसिफिक त्सुनामी वार्निंग सेंटर ने प्यूर्तो रिको और वर्जिन आइलैंड्स के लिए त्सुनामी की चेतावनी जारी कर दी.

22 मंजिल की इमारत पूरी तरह से हो गई तबाह

AFP की रिपोर्ट के अनुसार कराकास के अल्तामीरा इलाके में 22 मंजिला एक इमारत पूरी तरह तबाह हो गई. मलबे के बाहर खड़े लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पुकारते नजर आए. भूकंप के बाद राहत-बचाव अभियान युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. राहत-बचाव दल के जवान मलबे हटाने के काम में जुटे हैं.

वेनेजुएला में आए भूंकप के बाद एक महिला को बचाकर निकलते रेस्क्यू ऑपरेशन के जवान.

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वेनेजुएला में आए भूंकप के बाद महिला का इलाज.

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वेनेजुएला में आ भूकंप से ध्वस्त इमारत.

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भूकंप के सदमे से लोग परेशान

भूंकप के शॉक से लोग बुरी तरह डरे नजर आ रहे हैं. इसमें महिलाएं, बच्चे, बुर्जुग और बीमार लोगों की हालत ज्यादा खराब है. वॉलंटियर्स लोगों को समझाते हुए मलबे पर चढ़कर लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे थे. USGS के अनुसार, पहले भूकंप का केंद्र समुद्र तट के पास स्थित मोरोन शहर से 21 किलोमीटर पश्चिम में था. इसके एक मिनट के भीतर ही करीब 45 किलोमीटर दूर 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आ गया.

वेनेजुएला में आए भूकंप से ऊंची इमारत में आई दरारें.

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वेनेजुएला में आए भूंकप के बाद डर के मारे सड़कों पर बैठी महिलाएं.

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