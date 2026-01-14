मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? 97 साल पहले एक कट्टरपंथी टीचर ने रखी नींव, अमेरिका ने बताया आतंकी संगठन- 4 सवाल

अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र, लेबनानी और जॉर्डन की शाखाओं को "आतंकवादी संगठन" के रूप में घोषित कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन तीनों संगठनों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में ही शुरू कर दी थी जब उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. अब इन तीनों को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है. यहां आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या? अमेरिका ने इसकी तीन शाखाओं को आतंकी संगठन क्यों घोषित कर दिया है? इससे क्या होगा? चलिए इन सभी अहम सवालों का जवाब आपको यहां देते हैं.

Q- मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है?

मुस्लिम ब्रदरहुड एक अखिल-इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी और यह अरब दुनिया के अन्य देशों में फैल गया. इसके संस्थापक मिस्र के एक स्कूल में टीचर हसन अल-बन्ना थे. उनका मानना ​​था कि समाज में इस्लामी सिद्धांतों को फिर से जिंदा करने से मुस्लिम देश पश्चिम के उपनिवेशवाद का विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं. दुनिया भर में इसकी स्थानीय शाखाएं हैं. इसके हर चैप्टर अपनी-अपनी विचारधारा में भिन्न है, और इसका एक उद्देश्य इस्लामी कानून या शरिया द्वारा शासित देश बनाना है.

Q- अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की तीन शाखा को आतंकी संगठन क्यों घोषित किया?

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित करने के फैसले के पीछे एक वजह यह थी कि उसने हमास का समर्थन किया था. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि ब्रदरहुड की मिस्र और जॉर्डन की शाखाओं ने हमास के साथ कॉर्डिनेट किया था. हमास ने ही 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमला किया था जिसके बाद इजरायली सेना ने गाजा में विनाशकारी जंग शुरू की थी. ट्रेजरी विभाग ने बयान में कहा, "मुस्लिम ब्रदरहुड के चैप्टर वैध नागरिक संगठन होने का दावा करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे वे स्पष्ट रूप से और बढ़-चढ़ कर हमास जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करते हैं."

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि लेबनान में मुस्लिम ब्रदरहुड, एक सुन्नी मुस्लिम आंदोलन, ने इजयराइल में रॉकेट दागने के लिए हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ गठबंधन किया था.

Q- आतंकवादी संगठन घोषित होने से क्या होगा?

इस कदम के बाद अमेरिकी सरकार को इन संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने की अनुमति मिल जाएगी. ट्रंप सरकार अमेरिका में इस समूह की किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकेगी और इस समूह के सदस्यों को अमेरिका में घुसने नहीं देगी. अमेरिका अब समूह या उसके सहयोगियों से जुड़े लेनदेन को अपराध घोषित कर देगा.

Q- मुस्लिम ब्रदरहुड कहां-कहां बैन है?

मिस्र और सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में मुस्लिम ब्रदरहुड पहले से ही एक आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित है. जॉर्डन ने पिछले साल अप्रैल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था. जॉर्डन ने रॉकेट और ड्रोन हमलों की योजना बनाने के संदेह में इसके सदस्यों को गिरफ्तार किया था. हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड जॉर्डन में व्यापक रूप से लोकप्रिय है.

