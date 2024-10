ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गाजा और यूक्रेन संकट पर जानिए क्या कहा

Xi Jinping In BRICS: 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) रूस के कजान (Kazan) में हो रहा है.चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) ने इसमें कहा कि हमें वित्तीय और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए. हमें ग्लोबल साउथ देशों की प्रस्तुति और आवाज को बढ़ाने की जरूरत है. दुनिया ने अशांति के युग में प्रवेश कर लिया है.

16th BRICS Summit in Kazan, Russia | The world has entered a new period of turbulent change. We need to build a peaceful BRICS, be the guardian of common security, said Chinese President Xi Jinping: Reuters



