जज फ्रैंक कैप्रियो अदालत के अंदर अपनी करुणा और विनम्र व्यवहार के लिए इंटरनेट सेंसेशन थे. सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे, जिनकी नजर में वो "दुनिया का सबसे अच्छे जज” थे.

दुनिया के ‘सबसे प्यारे’ जज ने दुनिया को कहा अलविदा! बहुत याद आएंगे फ्रैंक कैप्रियो
दुनिया के सबसे प्यारे जज बुलाए जाने वाले अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर घोषणा की. अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कभी न कभी आपने उनको अपनी अदालत में प्यार और करुणा भरे फैसलों को सुनाते जरूर देखा, सुना होगा. जज फ्रैंक कैप्रियो अदालत के अंदर अपनी करुणा और विनम्र व्यवहार के लिए इंटरनेट सेंसेशन थे.

अमेरिका के रोड आइलैंड से आने वाले जज फ्रैंक कैप्रियो 2023 में रिटायर होने से पहले लगभग चार दशकों तक जज रहे. इस दौरान वो छोटे-मोटे उल्लंघनों या गलतियों के प्रति अपने उदार दृष्टिकोण के लिए जाने गए.

उनका कोर्टरूम रियलिटी टीवी शो "कॉट इन प्रोविडेंस" 2000 में शुरू हुआ. उसमें वो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और गलत जगह पार्किंग के लिए जुर्माने का सामना करने वालों के प्रति अपना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिखाने के लिए जाने जाते थे. इस शो के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया. इसमें अक्सर उन्हें संघर्ष करने वाले परिवारों के लिए जुर्माने को माफ करते हुए या बच्चों से ही अपने माता-पिता की सजा तय करने में मदद करने के लिए कहते हुए देखा गया.

सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे, जिनकी नजर में वो "दुनिया का सबसे अच्छे जज” थे. उनकी वेबसाइट के अनुसार उनका जन्म 1936 में हुआ था. रोड आइलैंड के प्रोविडेंस में वो पले-बढ़े. उन्होंने जज बनने के पहले जूते चमकाने और अखबार बांटने सहित कई काम किए थे.

उन्होंने एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते हुए रात में बोस्टन में सफोल्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में दाखिला लिया. अंततः 1985 से 2023 तक उन्होंने प्रोविडेंस के नगरपालिका न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया.

