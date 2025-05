Operation Sindoor: 'टिट फॉर टैट...' पाकिस्तान को तीर की तरह चुभेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ये 3 शब्द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये 3 शब्द आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को किसी तीर की तरह चुभेंगे. डोनाल्ड ट्रंप की ये बात सुनकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटना तय है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक को टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसे वाली कार्रवाई बताया. जिस तरह LOC पर भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान के सीने में जलन और दिल में दहशत बैठ जाती है, ठीक वैसा ही असर अब अमेरिका के बयान से हुआ है और इस बार शब्दों की गोली चलाई है खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने.

व्हाइट हाउस में खड़े होकर ट्रंप ने कहा- "India did tit for tat!", तो वो सिर्फ डिप्लोमैटिक भाषा नहीं थी बल्कि पाकिस्तान पर की गई भारत की स्ट्राइक का खुला समर्थन भी था. मतलब साफ है - अब जब भारत आतंक के खिलाफ सर्जिकल या एयर स्ट्राइक करता है, तो वर्ल्ड सुपरपावर भी कहता है - "Well Done, India!"

पाकिस्तान की हालत?

सीने पर सांप नहीं, अजगर लोट रहा हैं! क्योंकि दुनिया अब खुलकर मान रही है कि भारत ने जो किया, बिल्कुल जैसे को तैसा किया और यही तो असली टिट फॉर टैट है! अमेरिका का संदेश साफ है कि आतंकवाद पालने वालों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होगी. और भारत? वो अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता — वो हिट करता है!

अब नया समीकरण बन रहा है:

भारत - दमदार

अमेरिका- उसके साथ

और पाकिस्तान- फुल बौखलाहट में राख

ट्रंप ने दो टूक कहा- "मैं दोनों देशों को जानता हूं, दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये सब रुके. और इसका सीधा मतलब है - भारत ने जो किया, वो वाजिब था. अब पाकिस्तान चुप रहे तो बेहतर!