न्यूयॉर्क जेल से रिहा हुए ड्रग तस्करी के दोषी होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति, ट्रंप ने दिया है क्षमादान

होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 साल जेल की सजा सुनाई थी. उन पर  80 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया था.

न्यूयॉर्क जेल से रिहा हुए ड्रग तस्करी के दोषी होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति, ट्रंप ने दिया है क्षमादान
जेल से रिहा हुए होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माफी के बाद होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी जेल से रिहा कर दिया गया है. दरअसल वह पिछले साल से न्यूयॉर्क की फेडरल जेल में मादक पदार्थों की तस्करी और फायरआर्म्स चार्जेस की सजा काट रहे थे. लेकिन ट्रंप के क्षमादान के बाद उनको रिहा कर दिया गया है. ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से सामने आई है.

बता दें कि होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 साल जेल की सजा सुनाई थी. उन पर  80 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया था. जुआन ऑरलैंडो की रिहाई से डेमोक्रेट्स में गुस्सा देखा जा रहा है.होंडुरस में चुनाव से पहले ट्रंप ने हर्नांडेज को माफ करने का ऐलान किया था.


 

ट्रंप के इस कदम से लैटिन अमेरिका में अमेरिका की विश्वसनीयता कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है. इससे भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा मिल सकता है. इस कदम को लेकर ट्रंप की आलोचना भी की जा सकती है कि वह अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से लड़ने के लिए दशकों से चल रहे अमेरिकी कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं.

होंडुरास के लोगों की अपील पर रिहा किया

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने होंडुरास के लोगों की अपील पर हर्नांडेज़ को रिहा किया है. इस फैसले से उनको बहुत अच्छा  लग रहा है. उन्होंने बिना किसी सबूत के ये दावा किया कि हर्नांडेज़  बाइडेन प्रशासन की धरपकड़ का शिकार हुए थे. 

डेमोक्रेट्स ने की ट्रंप की आलोचना

ट्रंप के इस कदम के लिए डेमोक्रेट्स ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ट्रंप अमेरिका में अवैध ड्रग्स के बढ़ावे के खिलाफ लड़ाई तेज करने का दावा करते हैं, जबकि उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल ड्रग तस्करों की मदद करने वाले एक दोषी को रिहा करने में किया है. 

होंडुरास में चुनाव से पहले ट्रंप ने लिया था बड़ा फैसला

बता दें कि होंडुरास में चुनाव से ठीक पहले जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को ट्रंप ने क्षमादान देकर वहां की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी. ट्रंप ने होंडुरास आम चुनाव में कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नासरी 'टिटो' का खुलकर समर्थन करते हुए कहा था कि अगर वह जीतते हैं तो अमेरिका होंडुरास की पूरी मदद करेगा.
 

Donald Trump, Juan Orlando Hernandez, Juan Orlando Hernandez Drug Trafficking
