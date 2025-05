ट्रंप ने यूक्रेन से कर ही लिया खनिज सौदा, क्रिटिकल मिनरल पाना अमेरिका की मजबूरी क्यों? 6 सवाल-जवाब

अमेरिका ने आखिरकार यूक्रेन के साथ एक क्रिटिकल मिनरल डील पर हस्ताक्षर US-Ukraine Critical Minerals Deal) कर लिया है. दोनों देशों के बीच यूक्रेन के खनिजों और रेयर अर्थ मेटल्स की भविष्य की बिक्री से होने वाली राजस्व की कमाई को आपस में बांटने के लिए यह समझौता किया गया है. इस डील पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 महीनों से जोर दे रहे थे और उनका यह दावा है कि प्राकृतिक संसाधनों को शेयर करने पर एक समझौते पर मुहर लगाने से अमेरिका को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, इससे वह रूस के साथ भविष्य के शांति समझौते के बाद यूक्रेन की रक्षा कर पाएगा और उसके पुनर्निर्माण में निवेश जारी रख पाएगा.

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी (वित्त मंत्री) स्कॉट बेसेंट और यूक्रेन की प्रथम उप प्रधान मंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने इस डील पर साइन किया है, जिसका आधिकारिक नाम प्राकृतिक संसाधन समझौते (नेचुरल रिसोर्स डील) है.

On April 30, the United States and Ukraine signed an agreement to establish the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund.



This historic economic partnership clearly signals the Trump Administration's commitment to a free, sovereign, and prosperous Ukraine. pic.twitter.com/cKUACUhet9