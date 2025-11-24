अमेरिका में सेना से मिलने उतरे थे एलियंस, राष्ट्रपति बुश को थी जानकारी… प्राइम पर आई डॉक्यूमेंट्री में दावा

साल 1964 में न्यू मैक्सिको के होलोमन एयर फोर्स बेस पर एलियन उतरे थे और अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश (1989 से 1993 तक राष्ट्रपति) को इसके बारे में सूचित किया गया था... न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह हैरतअंगेज दावा एक नई डॉक्यूमेंट्री में किया गया है. हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई भौतिक सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री का नाम द एज ऑफ डिस्क्लोजर है और इसमें एक खगोल भौतिकीविद् (एस्ट्रोफिजिक्स) एरिक डेविस का इंटरव्यू दिखाया गया है. उन्होंने दावा किया है कि दुनिया को अलविदा कह चले पूर्व राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से उन्हें 2003 में निजी बातचीत में इस घटना के बारे में बताया था. एरिक डेविस ने साल 2007 में कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय सेन हैरी रीड (डी-एनवी) द्वारा बनाए गए एडवांस्ड एयरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (एएटीआईपी) के लिए वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया था.

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व नौसेना एविएटर और CIA के डॉयरेक्टर रहे बुश को बताया गया था कि एलियंस के तीन अंतरिक्ष यान न्यू मैक्सिको के बेस के पास पहुंचे, और उनमें से एक ने जमीन पर लैंड किया. उस यान से एक गैर-मानवीय इकाई (एलियन) बाहर आया और उसने वर्दीधारी वायु सेना और नागरिक CIA कर्मियों के साथ बातचीत की. जब राष्ट्रपति ने और अधिक जानकारी मांगी थी, तो कथित तौर पर उनसे कहा गया कि उन्हें "जानने की जरूरत" नहीं है.

यह डॉक्यूमेंट्री शुक्रवार को अमेजॉन प्राइम पर आई है. रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक भौतिक विज्ञानी और पूर्व एएटीआईपी मेंबर हैल पुथॉफ की गवाही भी शामिल है, जिन्होंने दावा किया कि कई अलग-अलग प्रकार के एलियंस को बरामद किया गया है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक इम्यूनोलॉजिस्ट और कैंसर शोधकर्ता गैरी नोलन ने सैन्य कर्मियों को लगी चोटों का जिक्र किया है, जिन्होंने अज्ञात हवाई घटनाओं (यूएपी) के संपर्क में आने का दावा किया है, जिसमें "भयानक" जलन और आंतरिक घाव शामिल हैं.

