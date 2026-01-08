बात सिर्फ तेल की थी... वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को क्यों खुलेआम सुना दिया, जान लीजिए

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिका को दो टूक सुनाते हुए ट्रंप के दावों को 'झूठा' बता दिया है. डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि वेनेजुएला पर आज जो भी बाहरी दबाव (अमेरिका का) है उसके पीछे तेल एक बड़ा कारण रहा है. रोड्रिग्ज ने आगे कहा कि अमेरिका ने बीते दिनों वेनेजुएला पर जो आरोप लगाए थे वो झूठे हैं. राज्य टेलीविजन वीटीवी पर एक लाइव प्रसारण के दौरान बोलते हुए, रोड्रिग्ज ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर (अमेरिका) अपनी एनर्जी की वजह से ही हमारे देश के संसाधनों को चाहता है. इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में जो भी कहा गया है वो झूठे बहाने हैं.

Venezuela's Delcy Rodríguez: "All the lies about 'drug trafficking', 'democracy', 'human rights'. They were the excuses. It was always about the oil." pic.twitter.com/800sdOy6lu — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 8, 2026

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा संबंधों को संबोधित करते हुए रोड्रिग्ज ने कहा कि देश "ऊर्जा संबंधों के लिए खुला है जहां सभी पक्षों को फायदा होता है, जहां वाणिज्यिक समझौते में सहयोग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है.हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार की बात भी मानी. नेशनल असेंबली के नेताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों पर ऐसा दाग है जैसा हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ.

उन्होंने स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आगामी विधेयक की घोषणा की और सभी राजनीतिक ताकतों से आंतरिक विभाजन को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया. चरमपंथी या फासीवादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अभिव्यक्तियों की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने इस गणराज्य के जीवन के लिए बहुत खतरनाक स्थितियां पैदा की हैं. इसलिए हमारे पास शांति और राष्ट्रीय सह-अस्तित्व के लिए कार्यक्रम होने चाहिए.

एल कूपरेंटे की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला एक नए तेल समझौते से प्राप्त राजस्व का उपयोग विशेष रूप से अमेरिका में बनी वस्तुओं को खरीदने के लिए करेगा.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे अभी सूचित किया गया है कि वेनेजुएला हमारे नए तेल समझौते से प्राप्त धन से विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित उत्पादों को खरीदेगा. इन खरीदों में अन्य चीजों के अलावा,अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवाएं, चिकित्सा उपकरण और वेनेजुएला की विद्युत ग्रिड और ऊर्जा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकी निर्मित उपकरण शामिल होंगे.

