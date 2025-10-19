अमेरिका ने ड्रग्स लाती पनडुब्बी को यूं किया तबाह! अटैक वीडियो दिखा ट्रंप ने कहा- 'नहीं रोकता तो 25 हजार मरते'

ड्रग्स के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जंग जारी है. इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं और फ्रंटफुट पर आकर ड्रग्स तस्करों पर हमला कर रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार, 18 अक्टूबर को जानकारी दी कि कैरेबियन सागर में अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने वाले पनडुब्बी पर सैन्य हमला करके उसे तबाह कर दिया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने पनडुब्बी पर हवाई हमले और उसके तबाह हो जाने का वीडियो भी रिलीज किया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पर लिखा, “बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. यह ड्रग्स की तस्करी के लिए अच्छी तरह जाने जाने वाले समुद्री रास्ते पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी. अमेरिकी खुफिया ने पुष्टि की कि यह पनडुब्बी ज्यादातर फेंटेनल और अन्य अवैध ड्रग्स से भरी हुई थी. पनडुब्बी पर चार ज्ञात ड्रग्स आतंकवादी सवार थे. दो आतंकी मारे गए. अगर मैंने इस पनडुब्बी को तट पर आने दिया होता तो कम से कम 25,000 अमेरिकी मारे जाते. दो जीवित आतंकवादियों को जेल भेजने और मामला चलाने के लिए उनके मूल देशों, इक्वाडोर और कोलंबिया में वापस भेजा जा रहा है. इस हमले में किसी भी अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ. मेरी देखरेख में, अमेरिका भूमि या समुद्र के रास्ते अवैध ड्रग्स की तस्करी करने वाले मादक नार्कोटेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा.”

📹 DESTROYED: Confirmed DRUG-CARRYING SUBMARINE navigating towards the United States on a well-known narcotrafficking transit route.



"Under my watch, the United States of America will not tolerate narcoterrorists trafficking illegal drugs, by land or by sea." - President Trump

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी इस बात की पुष्टि की कि कोलंबियाई संदिग्ध को वापस भेजा गया है. पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "हमें खुशी है कि वह जीवित है और उस पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा"

अमेरिका ने 50 दिन में 6 जहाज या पनडुब्बी तबाह किए

ट्रंप ने ड्रग्स के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान छेड़ रखा है और शुक्रवार को पनडुब्बी पर जो हवाई हमला हुआ, वह इस लिस्ट में नवीनतम था. ट्रंप का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य लैटिन अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को रोकना है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के बाद से कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी हमलों द्वारा कम से कम छह जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से अधिकांश स्पीडबोट हैं, जिनमें से कुछ का स्रोत वेनेजुएला को बताया गया है. वाशिंगटन का कहना है कि उसके हमले नशीली दवाओं की तस्करी पर निर्णायक प्रहार कर रहे हैं. अबतक इन हमलों में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं लेकिन अमेरिका ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि मारे गए लोग ड्रग्स तस्कर ही थे.

