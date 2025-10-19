विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका ने ड्रग्स लाती पनडुब्बी को यूं किया तबाह! अटैक वीडियो दिखा ट्रंप ने कहा- 'नहीं रोकता तो 25 हजार मरते'

US War Against Drugs: सितंबर के बाद से कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी हमलों द्वारा कम से कम छह जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से अधिकांश स्पीडबोट हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका ने ड्रग्स लाती पनडुब्बी को यूं किया तबाह! अटैक वीडियो दिखा ट्रंप ने कहा- 'नहीं रोकता तो 25 हजार मरते'
  • अमेरिका ने कैरेबियन सागर में ड्रग्स तस्करी करने वाली पनडुब्बी को सैन्य हमले में नष्ट किया है
  • अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की कि पनडुब्बी में भारी मात्रा में फेंटेनल और अन्य अवैध ड्रग्स भरी हुई थी
  • पनडुब्बी पर सवार चार ड्रग्स आतंकवादी में से दो मारे गए और दो को इक्वाडोर व कोलंबिया वापस भेजा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ड्रग्स के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जंग जारी है. इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप कोई रहम नहीं दिखा रहे हैं और फ्रंटफुट पर आकर ड्रग्स तस्करों पर हमला कर रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार, 18 अक्टूबर को जानकारी दी कि कैरेबियन सागर में अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने वाले पनडुब्बी पर सैन्य हमला करके उसे तबाह कर दिया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने पनडुब्बी पर हवाई हमले और उसके तबाह हो जाने का वीडियो भी रिलीज किया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ पर लिखा, “बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी. यह ड्रग्स की तस्करी के लिए अच्छी तरह जाने जाने वाले समुद्री रास्ते पर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जा रही थी. अमेरिकी खुफिया ने पुष्टि की कि यह पनडुब्बी ज्यादातर फेंटेनल और अन्य अवैध ड्रग्स से भरी हुई थी. पनडुब्बी पर चार ज्ञात ड्रग्स आतंकवादी सवार थे. दो आतंकी मारे गए. अगर मैंने इस पनडुब्बी को तट पर आने दिया होता तो कम से कम 25,000 अमेरिकी मारे जाते. दो जीवित आतंकवादियों को जेल भेजने और मामला चलाने के लिए उनके मूल देशों, इक्वाडोर और कोलंबिया में वापस भेजा जा रहा है. इस हमले में किसी भी अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ. मेरी देखरेख में, अमेरिका भूमि या समुद्र के रास्ते अवैध ड्रग्स की तस्करी करने वाले मादक नार्कोटेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं करेगा.”

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी इस बात की पुष्टि की कि कोलंबियाई संदिग्ध को वापस भेजा गया है.  पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "हमें खुशी है कि वह जीवित है और उस पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा"

अमेरिका ने 50 दिन में 6 जहाज या पनडुब्बी तबाह किए

ट्रंप ने ड्रग्स के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान छेड़ रखा है और शुक्रवार को पनडुब्बी पर जो हवाई हमला हुआ, वह इस लिस्ट में नवीनतम था. ट्रंप का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य लैटिन अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग्स के प्रवाह को रोकना है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के बाद से कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी हमलों द्वारा कम से कम छह जहाजों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से अधिकांश स्पीडबोट हैं, जिनमें से कुछ का स्रोत वेनेजुएला को बताया गया है. वाशिंगटन का कहना है कि उसके हमले नशीली दवाओं की तस्करी पर निर्णायक प्रहार कर रहे हैं. अबतक इन हमलों में कम से कम 27 लोग मारे गए हैं लेकिन अमेरिका ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि मारे गए लोग ड्रग्स तस्कर ही थे.

यह भी पढ़ें: गाजा पर ही हमले की तैयारी कर रहा हमास? अमेरिका की नई खुफिया रिपोर्ट में फिर से जंग की धमकी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US War Against Drugs, Donald Trump, US War
Get App for Better Experience
Install Now