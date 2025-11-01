विज्ञापन
उधर लोगों को नहीं मिल रही सैलरी, इधर बाथरूम में सोना जड़वा रहे डोनाल्‍ड ट्रंप

यह रेनोवेशन प्रेसिडेंट के बॉलरूम कंस्ट्रक्शन के कुछ हफ्ते बाद हुआ है. बॉलरूम कंस्‍ट्रक्‍शन के तहत ईस्ट विंग को गिरा दिया गया था. जबकि यह बिल्डिंग में कोई बाधा नहीं था.

वॉशिंगटन:

अमेरिका में जारी शटडाउन के बीच ही राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वह फिर से आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं. ट्रंप ने शुक्रवार को व्‍हाइट हाउस में लिंकन वॉशरूम की फोटोग्राफ्स शेयर की हैं. व्‍हाइट हाउस के लिंकन बाथरूम को उन्‍होंने हाल ही में रेनोवेट कराया है.  ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के अंदर लिंकन बाथरूम के रेनोवेशन को ऐतिहासिक सच्चाई करार दिया. साथ ही उन्‍होंने ट्रुथ सोशल पर पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कीं. 

खास टाइल्‍स का प्रयोग 

ट्रंप ने लिखा, 'मैंने व्हाइट हाउस में लिंकन बाथरूम को रेनोवेट किया है.' इसके साथ ही उन्‍होंने बदले हुए लुक की दो फोटोग्राफ्स भी शेयर की हैं. ट्रंप ने लिखा, 'इसे 1940 के दशक में आर्ट डेको ग्रीन टाइल स्टाइल में रेनोवेट किया गया था जो लिंकन एरा के लिए बिल्कुल सही नहीं था.' ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने हरे रंग की टाइल्‍स की जगह काले और सफेद पॉलिश किए हुए स्टैच्यूरी मार्बल का प्रयोग किया. इसे उन्होंने अब्राहम लिंकन के समय के लिए बहुत सही बताया. 

क्‍यों थी इसकी जरूरत 

यह रेनोवेशन प्रेसिडेंट के बॉलरूम कंस्ट्रक्शन के कुछ हफ्ते बाद हुआ है. बॉलरूम कंस्‍ट्रक्‍शन के तहत ईस्ट विंग को गिरा दिया गया था. जबकि यह बिल्डिंग में कोई बाधा नहीं था. ट्रंप ने आगे कहा, 'असल में, यह वह मार्बल हो सकता है जो पहले वहां था.' फॉलो-अप पोस्ट की एक सीरीज में, ट्रंप ने रिफर्बिश्ड बाथरूम के कई एंगल शेयर किए, जिसमें इसके चमकदार मार्बल, सोने के फिक्स्चर और जिसे उन्होंने 'प्रेसिडेंशियल लुक कहा जो सच में लिंकन की विरासत का सम्मान करता है' को हाईलाइट किया. 

कीमत बताने से इनकार 

लिंकन बाथरूम, व्हाइट हाउस के सबसे मशहूर कमरों में से एक से जुड़ा हुआ है. इसे आखिरी बार 1940 के दशक में, ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जब हवेली में बड़े स्ट्रक्चरल अपडेट हुए थे, फिर से बनाया गया था. हालांकि 79 साल के ट्रंप ने जैसे ही तस्‍वीरें शेयर कीं उनकी आलोचना शुरू हो गई. कुछ लोगों ने व्‍हाइट हाउस को उनके फ्लोरिडा वाले घर  मार-ए-लागो-स्टाइल में बनाने के लिए ट्रंप की आलोचना की. यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार व्‍हाइट हाउस ने इस रेनोवेशन की कीमत के बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है. 

अमेरिका में सैलरी के लाले 

रेनोवेशन ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका में सरकारी बंदी या शटडाउन चौथे हफ्ते से भी आगे बढ़ गया है. इस शटडाउन की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश को एक अजीब से मुश्किल में डाल  दिया है. यहां पर लाखों कर्मचारियों को बिना सैलरी के ही दिन गुजारने पड़ रहे हैं. पब्लिक प्रोग्राम के फंड खत्म हो रहे हैं और लाखों अमेरिकी बढ़ती आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं. 


 

