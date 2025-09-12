विज्ञापन
पकड़ा गया चार्ली कर्क का हत्यारा, ट्रंप का दावा- बेहद करीबी ने ही पकड़वाया

ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई थी.

वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद हिरासत में ले लिया गया है. फॉक्स न्यूज को दिए एक लाइव स्टूडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "कर्क के किसी बेहद करीबी ने ही उसे पकड़वाया है."

चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास थे. ट्रंप के प्रमुख सहयोगी, राइटविंग युवा कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर चार्ली की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कर्क को यूटाह वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते समय सबके सामने गोली मारी गई थी. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद 31 साल के चार्ली की गोली लगने से मौत की पुष्टि की थी.

घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें दिख रहा था कि चार्ली एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, तभी गोली चलने की आवाज आई. चार्ली अपनी कुर्सी पर गिरते हैं और फिर चारों तरफ शोर मचने लगता है.

बाद में शूटर के भागने का वीडियो भी सामने आया था. इसमें शूटिंग के बाद, संदिग्ध छत से कूदता है और यूनिवर्सिटी से भाग जाता है. शूटर ने हत्याकांड में जिस गन और गोलियों का इस्तेमाल किया उसे यूनिवर्सिटी के पास एक जंगली इलाके से बरामद किया गया था.

राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली कर्क को 'सच्चाई के लिए शहीद' के रूप में सम्मानित किया था और  रविवार तक सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया था. साथ ही उन्होंने रेडिकल लेफ्ट यानी "कट्टरपंथी वामपंथ" को हत्या से जोड़ते हुए यह सुझाव दिया कि उसकी बयानबाजी के कारण ही राइटविंग एक्टिविस्ट चार्ली की हत्या हुई है.

कौन थे चार्ली कर्क?

चार्ली कर्क ने 2012 में 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए (TPUSA) की स्थापना की, जो अमेरिका का प्रमुख कंजर्वेटिव छात्र संगठन है. इस संगठन ने 800 से अधिक कॉलेजों में अपनी शाखाएं बनाईं और युवा कंजर्वेटिव वोटरों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 2024 के चुनाव में, जहां इसने ट्रंप की दोबारा जीत में बड़ा योगदान दिया.

कर्क ट्रंप के करीबी दोस्त और राजनीतिक सहयोगी थे. वे अक्सर व्हाइट हाउस में दिखाई दिए और ट्रंप की दूसरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों की जांच में भी शामिल रहे. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ डेनमार्क के क्षेत्र पर अमेरिकी कब्जे के लिए समर्थन जुटाने हेतु ग्रीनलैंड की यात्रा की थी.

कर्क मीडिया में भी नियमित रूप से मौजूद रहते थे, अपने जोशीले भाषणों, सोशल मीडिया अभियानों और जेनरेशन जेड और मिलेनियल रूढ़िवादियों के बीच प्रभाव के लिए जाने जाते थे. उनके फैन्स उन्हें जमीनी स्तर के युवा सक्रियतावाद और रिपब्लिकन प्रतिष्ठान के बीच एक 'सेतु' के रूप में देखते थे.

