अगले साल भारत आने की अपनी योजना के बारे में उन्होंने कहा, "हां, ऐसा हो सकता है." यह न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अगस्त में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन द्वारा भारी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब इस वर्ष के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का इरादा नहीं रखते हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की PM मोदी की तारीफ, कहा- मैं जाऊंगा भारत
वाशिंगटन डी.सी:

भारत के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत के सवालों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है. उन्होंने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है. PM मोदी मेरे मित्र हैं और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं. हम इस पर विचार करेंगे, मैं जाऊंगा. प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति हैं और मैं जाऊंगा. 

अगले साल भारत आने की अपनी योजना के बारे में उन्होंने कहा, "हां, ऐसा हो सकता है." यह न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अगस्त में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन द्वारा भारी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब इस वर्ष के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का इरादा नहीं रखते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने जिन 8 युद्धों को समाप्त किया, उनमें से 5-6 टैरिफ के कारण थे. अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, वे दो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे. 8 विमान मार गिराए गए और मैंने कहा, 'सुनो, अगर तुम लोग लड़ने वाले हो, तो मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा.' और वे इससे खुश नहीं थे और 24 घंटे के भीतर, मैंने युद्ध को सुलझा लिया. अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते, तो मैं युद्ध को सुलझा नहीं पाता.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच व्यापार वार्ता जारी है, जिसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है.

कुछ सप्ताह पहले, उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधे बात की थी, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में कई उच्च पदस्थ भारतीय-अमेरिकी अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई थी."

वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है. अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है. हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं."

