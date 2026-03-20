कायर, कागजी शेर... होर्मुज में NATO देशों का सहयोग नहीं मिला तो भड़के ट्रंप, खूब सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नाटो सहयोगियों पर ईरान युद्ध में शामिल न होने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद न करने के लिए तीखा हमला किया. एक्स पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने नाटो को कागजी शेर और कायर भी बताया.

ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अमेरिका के बिना, नाटो एक कागजी शेर है! वे परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को रोकने के लिए लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे. अब वह लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है, और उनके लिए खतरा बहुत कम है."

उन्होंने कहा कि वे तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत करते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो एक साधारण सैन्य कार्रवाई है और तेल की ऊंची कीमतों का एकमात्र कारण है. ट्रंप ने आगे कहा, "उनके लिए यह करना कितना आसान है, कितना कम जोखिम है. कायर, हम याद रखेंगे."

फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाले जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरानी अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बलों (आईआरजीसी) ने बंद कर दिया है.

कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा में मदद करने से इनकार करते हैं, तो उनका भविष्य 'बहुत बुरा' होगा.

गुरुवार को, जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ अपनी बैठक के दौरान, ट्रंप ने कहा, "हम होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग नहीं करते; हम इसकी रक्षा सभी के लिए कर रहे हैं. नाटो जलडमरूमध्य की रक्षा में हमारी मदद नहीं करना चाहता, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें है."

इस बीच, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने कहा है कि वे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं.

यूरोपीय संघ के देशों और जापान ने एक संयुक्त बयान में कहा, "नौकायन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन भी शामिल है. ईरान की कार्रवाइयों का असर दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों पर पड़ेगा, खासकर सबसे कमज़ोर लोगों पर."

समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता सभी देशों के लिए लाभकारी है, यह कहते हुए देशों ने कहा, "हम सभी राज्यों से अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और अंतरराष्ट्रीय समृद्धि और सुरक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं."

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