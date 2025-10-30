विज्ञापन
बंद कमरे में 2 घंटे की मुलाकात की कहानी: आखिर चीन ने ट्रंप को कैसे पटा लिया? 

दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब दो घंटे तक चली मुलाकात के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं.

  • जिनपिंग से 2 घंटे की मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ में 10 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की
  • ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और चीन के मिलकर काम करने की संभावना जताई है
  • अमेरिका ने चीन के साथ 1 साल का व्यापार समझौता किया है, जो नियमित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा
नई दिल्ली:

US China Trade Deal: चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल पिघल गया है या शी जिनपिंग के तेवरों से वह डर गए हैं! पर्दे के पीछे की कहानी चाहे जो हो, लेकिन साउथ कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से दो घंटे की मुलाकात के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ में 10 पर्सेंट की कटौती का ऐलान कर दिया है. दोनों देशों के बीच छिड़े टैरिफ वॉर पर यह ताजा सीजफायर है. इस लंबी मुलाकात के दौरान चीन और अमेरिका, दोनों ने एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश की है. ट्रंप ने चीन की दुखती रग ताइवान को नहीं छेड़ा, तो चीन ने रेयर अर्थ की डील कर ट्रंप को खुश कर दिया.

ट्रंप के मुताबिक, रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका-चीन अब मिलकर काम करेंगे. यह नजदीकी कितनी रहेगी, यह आने वाले दिनों में ज्यादा साफ तरह से दिखेगी, क्योंकि इसमें रूस-चीन की दोस्ती कसौटी पर लगी होगी.बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने अप्रैल में चीन जाने का ऐलान किया है. दोनों नेताओं की मुलाकात छह सालों बाद हुई है. 

टैरिफ टेंशन से मची थी उथल-पुथल
इससे पहले ट्रंप और जिनपिंग के बीच टैरिफ को लेकर वार-पलटवार का दौर चला था. ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने फेंटानिल पर टैरिफ 20 से 10 फीसदी कर दिया है. वहीं अमेरिका का चीन पर कुल टैरिफ 57 से घटकर 47 कर दिया है.  उन्होंने कहा कि अमेरिका ने चीन के साथ एक साल का व्यापार समझौता किया है, जिसे नियमित तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं चीन ने अमेरिका को दुर्लभ खनिज तत्वों का निर्यात जारी रखने का भरोसा दिया है. ट्रंप ने भी कहा कि रेयर अर्थ मैटेरियल को लेकर कोई गतिरोध नहीं है.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार अंसुतलन
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार अंसुतलन और चीन की बढ़ती सैन्य ताकत अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. अमेरिका ने अपने देश के संवेदनशील हाईटेक उपकरणों खासकर AI के लिए इस्तेमाल एडवांस सेमीकंडक्टर्स के निर्यात को लेकर अंकुश बढ़ाया है. ट्रंप और जिनपिंग की बैठक के पहले दोनों देशों के अधिकारियों के बीच कुआलालंपुर में टैरिफ समेत तमाम गतिरोध वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है. अमेरिका चीन को सोयाबीन बेचना चाहता है. चीन के सोशल मीडिया एप टिकटॉक को लेकर भी संवाद हुआ. 
 

