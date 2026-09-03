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अमेरिका के न्यूयॉर्क में बच्चों के लिए AI बैन, मेयर ममदानी ने हाई स्कूल तक के लिए क्यों बनाया नियम?

स्कूली बच्चों के लिए AI को बैन करने के न्यूयॉर्क मेयर के इस कदम पर पूरे अमेरिका में बारीकी से नजर होगी. इसकी वजह है कि न्यूयॉर्क शहर का स्कूल बोर्ड देश का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है.

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अमेरिका के न्यूयॉर्क में बच्चों के लिए AI बैन, मेयर ममदानी ने हाई स्कूल तक के लिए क्यों बनाया नियम?
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने स्कूलों में AI किया बैन
  • न्यूयॉर्क शहर ने हाई स्कूल तक के छात्रों के लिए AI के इस्तेमाल पर एक साल का बैन लगाया है
  • हाई स्कूल के छात्रों को सीमित पायलट प्रोग्राम में AI उपयोग की अनुमति होगी
  • शिक्षकों को AI का उपयोग लेसन प्लानिंग और एकेडमिक कार्यों के लिए करने की अनुमति दी गई है
छात्रों को AI के बारे में सीखने के लिए और क्या विकल्प मिलेंगे?

अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बैन कर दिया गया है. न्यूयॉर्क शहर के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार, 2 सितंबर को घोषणा की कि हाई स्कूल तक के छात्रों के लिए AI के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है. उनका कहना है कि यह कदम बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है. एक साल की इस रोक का असर आठवीं कक्षा तक के पब्लिक स्कूल के लगभग  6 लाख छात्रों पर पड़ेगा.

न्यूयॉर्क प्रशासन के इस कदम पर पूरे अमेरिका में बारीकी से नजर होगी. इसकी वजह है कि न्यूयॉर्क शहर का स्कूल बोर्ड देश का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है.

फिर बच्चे AI के बारे में कैसे जानेंगे?

केवल हाई स्कूल के छात्रों को सीमित पायलट प्रोग्राम में AI का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. उन्हें साल में दो बार AI साक्षरता की क्लास दी जाएंगी. हाई स्कूल के इन बच्चों की उम्र आमतौर पर 14 साल या उससे ज्यादा होती है. इतना ही नहीं खास तौर पर इमोशनल सपोर्ट (दोस्त की तरह) के लिए बनाए गए कम्पैनियन चैटबॉट्स पर सभी क्लास में रोक लगा दी जाएगी.

मेयर जोहरान मम्दानी ने एक बयान में कहा, "टेक इंडस्ट्री चाहती है कि हम यह मानें कि AI-आधारित शुरुआती शिक्षा को न केवन नहीं टाला जा सकता, बल्कि जरूरी भी है. हम इसे उस नजरिए से नहीं देखते हैं. बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए शिक्षकों और इंसानी जुड़ाव की जरूरत होती है. उन्हें अपने साथियों के साथ कौशल विकसित करने, शिक्षकों के साथ रिलेशनशिप बनाने और मुश्किल समस्याओं से खुद निपटने की जरूरत होती है."

टीचर्स के लिए क्या?

न्यूयॉर्क में इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को अभी भी लेसन प्लानिंग और एकेडमिक कार्यों के लिए AI का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. 2026-2027 एकेडमिक ईयर के दौरान, छात्रों, शिक्षकों, पैरेंट्स, चुने हुए अधिकारियों और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की एक टास्क फोर्स इस बैन के असर का आकलन करने के लिए बैठक करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट जारी करेगी.

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने बुधवार को कहा कि हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों और उनकी शिक्षा में मदद करे, न कि उसमें बाधा बने.

ये नए नियम मार्च में जारी किए गए एक शुरुआती फ्रेमवर्क के बाद आए हैं, जिसमें छात्रों को रिसर्च, खोज और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए AI का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी. इस पर कई पैरेंट्स और शिक्षकों ने नाराजगी जताई थी क्योंकि उन्हें यह बहुत ज्यादा ढील वाला लगा था. इसके जवाब में, शहर के स्कूल चांसलर कमर सैमुअल्स ने कहा कि अधिकारी अपनी बातचीत में सही बात नहीं कह पाए और कहा कि उनका ऑफिस भविष्य के नियमों में शामिल करने के लिए फीडबैक की समीक्षा करेगा.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी एएफपी)

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