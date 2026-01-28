VIDEO- अमेरिका में नहीं थम रहा बवाल! ट्रंप के 'नफरती' भाषण के तुरंत बाद महिला सांसद पर अटैक

अमेरिका के राज्य मिनेसोटा में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मिनेसोटा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आप्रवासियों के खिलाफ हिंसक अभियान चला रखा है. इस महीने इमिग्रेशन एजेंटों के हाथों दो अमेरिकियों - रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी - की मौत हो गई है. अब ट्रंप की आलोचक और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर पर हमला किया गया है. मंगलवार, 27 जनवरी (स्थानीय समयानुसार) मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में एक टाउन हॉल आयोजित हुआ था. जब यहां इल्हान उमर स्टेज पर भाषण देने पहुंची थी, तभी एक व्यक्ति ने उनके चेहरे पर सिरिंज की मदद से एक अज्ञात पदार्थ स्प्रे कर दिया.

वहां मौजूद सिक्योरिटी ने उस व्यक्ति को जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया गया. उमर ने अभी बोलना ही शुरू किया था. उन्होंने अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन को समाप्त करने और होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम से इस्तीफा की मांग की थी. तभी पहली लाइन में बैठे हमलावर ने उनपर स्प्रे छिड़क दिया. उमर ने घटना के बावजूद टाउन हॉल में अपना भाषण जारी रखा. खबर लिखे जाने तक यह नहीं पता चला कि हमलावर किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है.

WATCH: Democratic U.S. Rep. Ilhan Omar sprayed with unknown liquid during town hall meeting in Minneapolis, Minnesota.



The person who sprayed the liquid at her was subdued. pic.twitter.com/OZMgLs873O — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 28, 2026

ट्रंप ने लगातार इल्हान पर किया है जुबानी हमला

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अक्सर कांग्रेस मेंबर इल्हान की आलोचना की है और हाल के महीनों में उन्होंने मिनियापोलिस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं. दिसंबर में एक कैबिनेट बैठक के दौरान, उन्होंने इल्हान को "कचरा" कहा था और कहा कि "उसके दोस्त कचरे हैं."

मंगलवार को हुई घटना के कुछ घंटे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने आयोवा में एक भीड़ से बात करते हुए इल्हान उमर की आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन अप्रवासियों को आने देगी जो "दिखा सकते हैं कि वे हमारे देश से प्यार करते हैं... उन्हें गर्व होना चाहिए, इल्हान उमर की तरह नहीं. वह एक ऐसे देश से आती हैं जो एक आपदा है. तो शायद, इसे माना जाता है, मुझे लगता है - यह एक देश भी नहीं है."

जेल भेजा गया आरोपी

मिनियापोलिस पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने एक व्यक्ति को उमर पर अज्ञात पदार्थ स्प्रे करने के लिए एक सिरिंज का उपयोग करते देखा. पुलिस प्रवक्ता ट्रेवर फोल्के ने एक ईमेल में कहा कि पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और थर्ड-डिग्री हमले के लिए काउंटी जेल में मामला दर्ज किया. पुलिस ने यह भी कहा कि फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची थी.

इल्हान उमर ने बाद में सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया: "मैं ठीक हूं. मैं जीवित हूं इसलिए उत्पात करने वाला मुझे अपना काम करने से नहीं डरा सका. मैं दबंगों को जीतने नहीं देती. मैं अविश्वसनीय संसदीय क्षेत्र के प्रति आभारी हूं जो मेरे पीछे एकजुट हुए. मिनेसोटा मजबूत है."

