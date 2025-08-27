अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, गवर्नर ने कहा, 'बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं'

अमेरिका के मिनिपोलिस में एक कैथोलिक स्‍कूल और चर्च में गोलीबारी की खबरें हैं. बताया जा रहा है कि शूटर ने लोगों को निशाना बनाने के बाद खुद आत्‍महत्‍या कर ली है. राज्य के गवर्नर ने इस घटना को 'भयावह' बताया है. घटना में कई लोग मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्‍ज के अनुसार, गोलीबारी एनानुंसिएशन चर्च में हुई, जहां एक स्कूल भी है. बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग घायल भी हैं.

बच्‍चों और टीचर्स के लिए प्रार्थना

एफबीआई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद थे. वाल्ज ने कहा कि वह अपने उन बच्चों और शिक्षकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यूएस टुडे ने रिचफील्ड पुलिस विभाग के हवाले से बताया है कि घटना में 20 लोगों के मारे जाने की सूचना है. रिचफील्ड पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'घटनास्थल पर काले कपड़े पहने और राइफल से लैस एक व्यक्ति के मौजूद होने की सूचना मिली थी.'



जैसे ही पुलिस, एफबीआई और अन्य संघीय एजेंट और एम्बुलेंस स्कूल पहुंचे, वहां से फोन पर जवाब दे रहे एक व्यक्ति ने बताया कि छात्रों को निकाला जा रहा है. मिनेसोटा के सबसे बड़े आपातकालीन विभाग, हेनेपिन हेल्थकेयर के एक प्रवक्ता ने एक टेक्स्ट संदेश में कहा कि वे आपात स्थिति से सक्रिय रूप से निपट रहे हैं और उन्होंने कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी. कंपनी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक पोस्ट में कहा गया कि वे गोलीबारी में घायल हुए मरीजों की देखभाल कर रहे हैं.







