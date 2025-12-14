अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 2 की मौत और 8 घायल; कैंपस में सर्च ऑपरेशन जारी

अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्ज़ाम के दौरान गोलीबारी की घटना हुई. पुलिस के अनुसार, काले कपड़ों में एक हमलावर ने कम से कम 2 लोगों की हत्या कर दी और 8 अन्य को घायल कर दिया. इस घटना के बाद पूरे कैंपस में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

हमलावर की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावर पुरुष था और काले कपड़े पहने हुए था. उसे आखिरी बार बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा गया. डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस टिमोथी ओ'हारा ने कहा कि पुलिस कैंपस की इमारतों की तलाशी ले रही है और कूड़ेदानों तक की जांच की जा रही है. घटना के तीन घंटे बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि हमें पीड़ितों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. यह बेहद शर्मनाक है. उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी दी गई है और जांच जारी है.

मेयर का बयान और सुरक्षा अलर्ट

प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली ने कहा कि इलाके में शेल्टर-इन-प्लेस का ऑर्डर लागू है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घर के अंदर रहें और जब तक आदेश हटाया नहीं जाता, बाहर न निकलें. मेयर ने बताया कि घायल आठ लोग क्रिटिकल लेकिन स्थिर स्थिति में हैं. फिलहाल उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पीड़ित छात्र हैं या नहीं.

कैंपस में क्या हालात

शुरुआत में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों और स्टाफ को सूचित किया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाद में बताया गया कि वह व्यक्ति इस घटना में शामिल नहीं था. पुलिस अब भी हमलावर या हमलावरों की तलाश कर रही है. गोलीबारी बारस एंड हॉली बिल्डिंग के पास हुई, जो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है. इस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा लैब और कई क्लासरूम हैं. घटना के समय यहां इंजीनियरिंग डिजाइन की परीक्षा चल रही थी. एक छात्र ने बताया कि उसने अलर्ट मिलने के बाद लैब में लाइट बंद कर दी और डेस्क के नीचे छिप गया.