चीन के विदेश मंत्री ने जर्मनी में खड़े होकर अमेरिका और जापान को बुरी तरह धमकाया

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को ताइवान पर "साजिश रचने" के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि इससे चीन के साथ "टकराव" हो सकता है. जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए विदेश मंत्री वांग ने कहा कि भविष्य में, अमेरिका चीन के खिलाफ ऐसी नीति अपना सकता है, जिसमें "ताइवान के माध्यम से चीन को विभाजित करने के लिए उकसाना और साजिश रचना, चीन की 'रेड लाइन' को पार करना" शामिल हो. उन्होंने कहा, "इससे चीन और अमेरिका के बीच टकराव होने की पूरी संभावना है."

'हम हर रिस्क के लिए तैयार'

एएफपी के अनुसार, वांग यी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वाशिंगटन "सकारात्मक और व्यावहारिक" दृष्टिकोण अपनाएगा, "लेकिन हम हर तरह के रिस्क से निपटने के लिए भी तैयार हैं." चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग करने से कभी इनकार नहीं किया है.

अमेरिका लंबे समय से इस लोकतांत्रिक द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, और चीन के साथ संभावित संघर्ष में ताइवान अमेरिकी समर्थन पर अत्यधिक निर्भर होगा.

'जापान आत्म-विनाश की ओर'

शनिवार को अपने संबोधन के दौरान, वांग ने बीजिंग और टोक्यो के मौजूदा संबंधों पर भी टिप्पणी की. जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची के पदभार संभालने के बाद से चीन-जापान के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं. वांग ने कहा, "जापानी जनता को अब खुद को उन धुर दक्षिणपंथी ताकतों या सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने वालों से गुमराह या धोखा नहीं खाना चाहिए. सभी शांतिप्रिय देशों को जापान को स्पष्ट चेतावनी भेजनी चाहिए: यदि वह इस रास्ते पर वापस जाने का विकल्प चुनता है, तो वह केवल आत्म-विनाश की ओर बढ़ रहा होगा."

IIT मद्रास से पास आउट भारतीय छात्र कैलिफोर्निया में लापता, दूतावास भी एक्टिव

झूठ बोलो, जोर से बोलो, मगर राहुल जी... पुडुचेरी में भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अमित शाह