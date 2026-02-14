विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन के विदेश मंत्री ने जर्मनी में खड़े होकर अमेरिका और जापान को बुरी तरह धमकाया

वांग ने बीजिंग और टोक्यो के मौजूदा संबंधों पर भी टिप्पणी की. जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची के पदभार संभालने के बाद से चीन-जापान के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं.

Read Time: 2 mins
Share
चीन के विदेश मंत्री ने जर्मनी में खड़े होकर अमेरिका और जापान को बुरी तरह धमकाया
वांग यी ने सीधे-सीधे अमेरिका और जापान को चेतावनी दी है.
  • चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को ताइवान से जुड़ी साजिशों पर चीन के साथ टकराव की चेतावनी दी है
  • अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक और हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिससे द्वीप अमेरिकी समर्थन पर निर्भर है
  • वांग यी ने जापान को दक्षिणपंथी ताकतों से बचने और सैन्यवाद के पुनरुत्थान से आत्म-विनाश की चेतावनी दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को ताइवान पर "साजिश रचने" के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी और कहा कि इससे चीन के साथ "टकराव" हो सकता है. जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए विदेश मंत्री वांग ने कहा कि भविष्य में, अमेरिका चीन के खिलाफ ऐसी नीति अपना सकता है, जिसमें "ताइवान के माध्यम से चीन को विभाजित करने के लिए उकसाना और साजिश रचना, चीन की 'रेड लाइन' को पार करना" शामिल हो. उन्होंने कहा, "इससे चीन और अमेरिका के बीच टकराव होने की पूरी संभावना है."

Latest and Breaking News on NDTV

तारिक रहमान के सबसे करीबी ने बताया बांग्लादेश की नई सरकार भारत-पाकिस्तान से कैसे संबंध रखेगी

'हम हर रिस्क के लिए तैयार'

एएफपी के अनुसार, वांग यी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वाशिंगटन "सकारात्मक और व्यावहारिक" दृष्टिकोण अपनाएगा, "लेकिन हम हर तरह के रिस्क से निपटने के लिए भी तैयार हैं." चीन स्वशासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए बल प्रयोग करने से कभी इनकार नहीं किया है.

अमेरिका लंबे समय से इस लोकतांत्रिक द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक और सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है, और चीन के साथ संभावित संघर्ष में ताइवान अमेरिकी समर्थन पर अत्यधिक निर्भर होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

'जापान आत्म-विनाश की ओर'

शनिवार को अपने संबोधन के दौरान, वांग ने बीजिंग और टोक्यो के मौजूदा संबंधों पर भी टिप्पणी की. जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची के पदभार संभालने के बाद से चीन-जापान के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं. वांग ने कहा, "जापानी जनता को अब खुद को उन धुर दक्षिणपंथी ताकतों या सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने वालों से गुमराह या धोखा नहीं खाना चाहिए. सभी शांतिप्रिय देशों को जापान को स्पष्ट चेतावनी भेजनी चाहिए: यदि वह इस रास्ते पर वापस जाने का विकल्प चुनता है, तो वह केवल आत्म-विनाश की ओर बढ़ रहा होगा."

IIT मद्रास से पास आउट भारतीय छात्र कैलिफोर्निया में लापता, दूतावास भी एक्टिव

झूठ बोलो, जोर से बोलो, मगर राहुल जी... पुडुचेरी में भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अमित शाह

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China, China Foreign Minister Wang Yi, Japan, USA
Get App for Better Experience
Install Now