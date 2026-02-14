IIT मद्रास से पास आउट भारतीय छात्र कैलिफोर्निया में लापता, दूतावास भी एक्टिव

कैलिफोर्निया में एक भारतीय छात्र के लापता होने की सूचना मिली है. इसके चलते पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. शनिवार को तलाशी अभियान पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है. कर्नाटक के रहने वाले 22 वर्षीय साकेत श्रीनिवासैया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में केमिकल और बायोमोलेक्यूलर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. वो 9 फरवरी को लापता हो गए. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार कैंपस से लगभग एक किलोमीटर दूर देखा गया था.

पासपोर्ट-लैपटॉप मिला

बाद में, श्रीनिवासैया का पासपोर्ट और लैपटॉप युक्त एक बैग टिल्डेन रीजनल पार्क के पास एक आवास के नजदीक मिला, जो कैंपस के ही पास स्थित है. पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें लेक अंजा और आसपास के बर्कले हिल्स क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया. सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने लापता छात्र के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि वह उसके परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है.

कौन हैं श्रीनिवासैया

श्रीनिवासैया आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र हैं. बर्कले में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे थे. उन्होंने बेंगलुरु के श्री वाणी एजुकेशन सेंटर से शिक्षा प्राप्त की थी. उनका कद छह फीट एक इंच, वजन लगभग 160 पाउंड, छोटे काले बाल और भूरी आंखें हैं. श्रीनिवासैया के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने "हाइपरलूप के लिए एक माइक्रोचैनल कूलिंग सिस्टम और उसकी विधि" के आविष्कार का पेटेंट कराया है.

भारतीय कर रहे मदद

प्रोफाइल पर, दो रिकमंडेशंस में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया गया है, जो तेज बुद्धि, विनम्रता, प्रतिभा और वफादारी से परिपूर्ण है. एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि "चुनौतियों के प्रति उनका दृष्टिकोण वास्तव में प्रभावशाली है" और उन्होंने गहन शोध के माध्यम से नये समाधान खोजे. भारतीयों ने श्रीनिवासैया की खोज में ऑनलाइन सहायता के लिए एकजुट होकर काम किया, और रेडिट पर एक थ्रेड में उन्हें खोजने के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों पर चर्चा हुई. उस थ्रेड में, एक व्यक्ति ने कहा कि एक सर्च टीम नावों के साथ अंजा झील पर मौजूद है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने सुबह अपने कुत्तों के साथ खोज अभियान पर जाने की पेशकश की.

ओवैसी ने उठाया मुद्दा

विदेश में छात्रों की सुरक्षा को लेकर लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में, विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के बारे में बताया. बयान में कहा गया है, "भारतीय दूतावास/विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए कदम उठाते हैं और विदेश पहुंचने पर उनके साथ पूर्व-मार्गदर्शन सत्र आयोजित करते हैं ताकि उन्हें विदेश में अध्ययन के दौरान संभावित चुनौतियों, जोखिमों और बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा सके, जिसमें समय-समय पर सलाह जारी करना भी शामिल है."

